La nota casa automobilistica sulla scia di quanto fatto per il modello A3 ha deciso di rinnovare anche il suo modello RS3, sia nella versione Sportback che nella Sedan a tre volumi, le quali mantengono la motorizzazione a 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 500 Nm, per uno 0-100 in 3,8 secondi e una velocità massima di 290 km/h, ma aggiungono alcune importanti novità su vari livelli, dalla centralina, passando per l’estetica interna ed esterna.

Cervello e design

Nella nuova versione della RS3 un’unica centralina integra gli input provenienti dai vari sistemi, verranno infatti gestiti in modo unificato gli input di trazione integrale, la gestione della coppia erogata ad ogni singola ruota in modo indipendente, il controllo della stabilità, il Torque Splitter e la taratura delle sospensioni adattive.

Per quanto riguarda il design invece il costruttore ha voluto dare un aspetto ancora più muscolare alla vettura che si realizza in una griglia esagonale più ampia e a prese d’aria frontali ridisegnate e a uno splitter a tutta larghezza, superiormente abbiamo le luci diurne a matrice luminosa, composta da 24 pixel disposti su tre file in grado di creare fino a 4 motivi specifici.

Posteriormente abbiamo l’estrattore che ha un elemento riflettente rosso a sviluppo verticale rosso, tipico del racing, abbinato ad un paraurti di nuova forma, il tutto è completato dai terminali di scarico di forma ovale, per il resto abbiamo 5 colorazioni disponibili con cerchi in lega neri opachi di 19 pollici di serie a 5 razze a Y o quelli opzionali Audi Sport a 10 razze incrociate in grigio scuro opaco o nero metallizzato lucido.

Per quanto riguarda l’ambiente interno abbiamo un volante nero a tre razze rivestito in pelle e microfibra, lungo i pannelli delle porte sono presenti dei segmenti reotrilluminati che garantiscono un flusso di illuminazione fino all’elettronica interna e al sistema multimediale, dopodiché abbiamo il cruscotto coperto da uno schermo digitale da 12,3 pollici che indica quando sarebbe meglio passare alla marcia successiva e uno schermo principale 10,1 pollici che invece offre altre info più standard.