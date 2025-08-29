CoopVoce EVO 100: l’offerta che punta sulla semplicità

Nel mercato delle tariffe mobili italiane si fa spazio CoopVoce EVO 100, un’offerta pensata per chi cerca un piano chiaro, conveniente e senza vincoli. Con un canone mensile di 7,90€, il pacchetto include 100GB alla massima velocità disponibile, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS. Un prezzo che CoopVoce assicura rimarrà invariato nel tempo, mantenendo la promessa di non applicare aumenti futuri.

CoopVoce e la libertà di attivazione

Uno dei punti di forza di EVO 100 è la possibilità di attivarla con grande flessibilità. Gli utenti possono scegliere una SIM tradizionale oppure una eSIM, da attivare in pochi minuti tramite SPID. In questo modo il servizio è subito disponibile senza necessità di attendere la consegna fisica della scheda.

Per chi preferisce, resta comunque valida l’opzione di ricevere la SIM a casa o di ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi in Italia. Il costo di attivazione è di 10€, sia online che in negozio. I già clienti CoopVoce che decidono di passare a EVO 100 pagano invece 9,90€ un’ unica volta.

Tale promo porta con sé anche una serie di vantaggi aggiuntivi. La copertura di rete arriva al 99,8% del territorio nazionale, permettendo di navigare in 4G senza limiti particolari. All’estero, i Giga possono essere utilizzati in UE e Regno Unito alle stesse condizioni italiane per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Sono inclusi anche servizi come hotspot gratuito, il LoSai di Coop per sapere chi ha chiamato quando il telefono era spento, l’assistenza via app e chat con specialisti dedicati, oltre al blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo. Un ulteriore plus arriva dal programma autoricarica con la spesa, che trasforma gli acquisti nei supermercati Coop in credito telefonico.

Il costo iniziale per chi attiva EVO 100 online è di 17,90 euro (10 euro di attivazione più il primo mese). Dal secondo in poi la cifra si stabilizza sui 7,90€ mensili, senza vincoli e senza costi extra.