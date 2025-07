Xiaomi 16 Pro Mini: compattezza di lusso con stile da iPhone

Dopo anni di dispositivi sempre più grandi, Xiaomi sembra voler tornare alle origini con una idea più compatta. Ma altrettanto potente. Le indiscrezioni parlano dell’arrivo imminente del nuovo modello Xiaomi 16 Pro Mini. Un dispositivo che, pur mantenendo le specifiche di un top di gamma, sceglie un formato più contenuto. Il suo design posteriore, in particolare il modulo fotografico orizzontale, fa subito pensare a quanto trapelato sull’iPhone 17. Suggerendo una diretta ispirazione estetica. Questo nuovo Mini affiancherebbe i già previsti Xiaomi 16, 16 Pro e 16 Ultra (chiamato da alcuni anche 16 Pro Max), ampliando così la gamma a quattro modelli.

Hardware da primato: Snapdragon 8 Elite 2 alla guida della serie Xiaomi

Le due versioni del Pro si differenziano per le dimensioni del display. Una da 6,3 pollici per chi cerca compattezza e una da 6,8 pollici per chi preferisce un’esperienza più immersiva. Anche il modello base adotterà un pannello da 6,3 pollici. Mentre l’Ultra potrebbe sfoggiare un secondo display posteriore, proprio come accadde con il Mi 11 Ultra. Il comparto fotografico, infine, si fa notare: il Pro Mini e il Pro integreranno un teleobiettivo periscopico per scatti più definiti da lontano, mentre l’Ultra promette ulteriori funzioni avanzate, sia hardware che software.

La vera forza dei nuovi Xiaomi 16 sarà però sotto la scocca. Tutti i modelli, secondo i rumor, monteranno il nuovo chip Snapdragon 8 Elite 2. Prodotto da TSMC con processo a 3 nm, sfrutta la seconda generazione della CPU Oryon. E promette risultati eccellenti. I primi benchmark su Geekbench 6 riportano punteggi superiori a 4.000 in single-core. E oltre 11.000 in multi-core. Prestazioni che confermano le intenzioni di Xiaomi: offrire potenza estrema anche su dispositivi compatti. Il lancio è previsto per settembre, ma la casa cinese non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali. Le informazioni, trapelate dal noto leaker Digital Chat Station, vanno comunque considerate con la dovuta cautela, anche se in passato si sono rivelate attendibili.