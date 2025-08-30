WhatsApp rinnova la gestione dei messaggi con l’AI

WhatsApp ha deciso di introdurre una funzione che promette di cambiare il modo in cui le persone affrontano le loro conversazioni quotidiane. L’applicazione ha infatti annunciato l’arrivo di Message Summaries. Ossia uno strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale di Meta AI per riassumere i messaggi non letti.

L’obiettivo di tutto ciò è quello di facilitare il ritorno nelle chat dopo periodi di assenza, quando ci si ritrova con centinaia di notifiche accumulate. Pensiamo a un lungo volo, a una giornata di lavoro intensa o semplicemente a qualche ora senza telefono. In tutti questi casi, la nuova funzione offrirà una visione generale e sintetica di quanto accaduto, senza dover leggere parola per parola di ogni singolo intervento.

WhatsApp e i messaggi sintetizzati: disponibilità e opzioni di utilizzo

Meta assicura che l’operazione avviene in totale riservatezza. L’AI lavora direttamente sul dispositivo, senza che WhatsApp o Meta abbiano accesso ai contenuti delle conversazioni o ai riassunti generati. In più, nessun altro partecipante della chat saprà che è stato utilizzato Message Summaries, una garanzia ulteriore sul fronte della privacy.

Un dettaglio importante riguarda l’attivazione, in quanto Message Summaries non è abilitato in automatico. Ogni utente potrà scegliere se utilizzarlo, accedendo alle impostazioni e selezionando le opzioni desiderate. La personalizzazione sarà quindi totale, così come la possibilità di disattivare la funzione in qualsiasi momento.

Attualmente, la novità è in fase di distribuzione negli Stati Uniti e solo in lingua inglese. Meta ha però chiarito che l’obiettivo è estendere pian piano l’opzione anche ad altri Paesi e ad altre lingue entro la fine del 2025. Per l’Italia ci sarà da attendere, ma il lancio è ormai avviato e inevitabile. Tutto ciò conferma la strategia di Meta. Ovvero quella di portare strumenti di intelligenza artificiale integrata dentro le app più popolari, migliorando la produttività personale e riducendo la fatica di gestire lunghi scambi di messaggi.