Samsung Galaxy A26 ha un prezzo RIDICOLO su Amazon: costa solo 199 euro

Riduzione importante per molti utenti che effettuano acquisti su Amazon, in questi giorni è stata attivata una promozione che abbassa di molto la spesa finale sull’acquisto di Samsung Galaxy A26, dispositivo di fascia media comunque molto valido con un rapporto qualità/prezzo decisamente sorprendente per tutti.

Osservando da vicino la scheda tecnica, la prima cosa che notiamo è la presenza di un display da 6,7 pollici di diagonale, trattasi di un Super AMOLED con densità di 385 ppi, che abbraccia risoluzione di 1080 x 2340 pixel, oltre a un refresh rate a 120Hz, utilissimo per godere di una fluidità nettamente superiore al normale. La protezione Gorilla Glass Victus Plus impedisce di ricevere brutte sorprese per quanto riguarda graffi o simili.

Il processore è di casa Samsung, trattasi di Exynos 1380, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 2,4GHz, passando anche per una buonissima GPU Mali-G68 MP5, con alle spalle configurazione che si completa con 8GB di RAM. La memoria ROM varia in relazione alla variante che avete deciso di acquistare, ma ricordate che comunque è espandibile con l’ausilio di una MicroSD fino a un massimo di 512GB.

Premete qui e collegatevi subito sul canale Telegram @codiciscontotech per avere ogni giorno le offerte Amazon sul vostro smartphone con codici sconto gratis in regalo e scoprire quali sono gli errori di prezzo della singola giornata.

Samsung Galaxy A26: che occasione con l’offerta Amazon

La promozione attivata da Amazon è davvero molto interessante, con il consumatore che si ritrova a poter spendere solamente 199 euro per il suo acquisto, contro i 319 euro previsti in origine di listino. L’acquisto è possibile subito al seguente link.

Gli interessati devono inoltre sapere che sono disponibili 3 colorazioni differenti tra cui poter scegliere, oltretutto l’utente può anche eventualmente pensare di acquistare il prodotto nella sua versione da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, anche se a un prezzo aggiuntivo.