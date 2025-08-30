Expert: occasioni TOP con SUPER REGALI Samsung inclusi

Non serve essere Miranda Priestly per rendersi conto che lo stile conta, e non solo nella moda. Nel film Il diavolo veste Prada, la cura dei dettagli fa la differenza, proprio come nelle promozioni di Expert. Dal 27 luglio al 30 settembre 2025, la vera passerella non è a New York ma negli store Expert, dove i grandi elettrodomestici Samsung diventano protagonisti e il bonus è un microonde Grill Fry con funzione di frittura ad aria, dal valore di 159 euro, che si aggiunge al vostro acquisto. Non c’è bisogno di abiti firmati per portarsi a casa una promozione tanto glamour: qui bastano tecnologia, qualità e un regalo che fa scena in cucina. Expert non gioca mai in piccolo! È un po’ come quando un outfit semplice viene trasformato da un dettaglio: quel microonde Grill Fry è il dettaglio che alza il livello della cucina.

Promo Samsung da Expert per la casa

Expert si conferma imbattibile con il forno elettrico Samsung classe A+ a 949,90 euro, ma anche con il frigorifero doppia porta serie 7300 classe E con dispenser acqua proposto da Expert a 899 euro. C’è poi il frigorifero combinato air space ecoflex AI classe E a 949 euro, nella versione standard e in quella nera, per chi ama i contrasti. Expert non dimentica chi cerca il top e piazza il Bespoke AI classe A a 1299 euro, mentre Expert strizza l’occhio alla praticità con il combinato RB38C774DSA/EF da 390 litri classe D a 849 euro.

Anche la sezione lavanderia non manca. Expert inserisce la lavatrice serie 6400D AI Control classe A a 548,90 euro e la AI Control ecodosatore serie 5300T classe A a 449 euro. Insomma, Expert detta le regole dello stile domestico con un assortimento che vale ogni passo verso lo store. Ogni offerta è pensata per chi ama la qualità Samsung, i prezzi competitivi e la praticità senza rinunciare all’eleganza della propria cucina e lavanderia.