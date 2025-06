Trump Mobile e T1 Phone sono ufficiali: ecco i dettagli

A dieci anni dalla candidatura presidenziale di Donald Trump nel 2016, i suoi figli Eric Trump e Donald Trump Jr. hanno annunciato una novità tecnologica interessante. Si tratta del lancio ufficiale di Trump Mobile e dello smartphone “presidenziale” T1 Phone. L’annuncio è avvenuto durante un evento alla Trump Tower di New York. L’idea, inizialmente trapelata attraverso brevetti e indiscrezioni, è ora diventata realtà. Il centro dell’offerta è il The 47 Plan, l’unico piano disponibile al momento. Costa 47,45 dollari al mese ed è fornito da Liberty Mobile Wireless LLC. Non richiede contratto né controllo del credito, e può essere utilizzato su qualsiasi smartphone compatibile, anche se la casa madre consiglia l’abbinamento con il T1 Phone. Il primo telefono targato Trump. Tale dispositivo sarà disponibile da settembre e i preordini sono già aperti. Previa una caparra di 100 dollari.

Trump Mobile e T1 Phone: ecco le novità presentate per la telefonia

Lo smartphone si presenta con una finitura dorata e un design piuttosto ricercato. Le immagini ufficiali diffuse, però, lasciano spazio al sospetto di un render digitale più che a un prodotto reale. Mancano infatti dettagli tipici come il flash LED. Il retro del T1 Phone ospita tre fotocamere, il logo, la bandiera americana e supporta eSIM. Mentre il display frontale mostra un foro centrale per la fotocamera. Le specifiche tecniche, ancora in attesa di conferma definitiva, indicano uno schermo OLED da 6,78 pollici. Con refresh rate di 120Hz, 12GB di RAM, 256GB di memoria interna espandibile. A cui si aggiunge connettività 5G, jack audio da 3,5 mm e una batteria da 5.000mAh. Il comparto fotografico posteriore prevede un sensore principale da 50MP. Con uno macro da 2MP e un sensore di profondità.

Il piano The 47 Plan si propone come una soluzione “completa e patriottica”. Con chiamate, SMS e traffico dati illimitati. Inclusi nel prezzo ci sono anche una serie di servizi aggiuntivi pensati per il pubblico americano. Come protezione del dispositivo, assistenza stradale 24/7 in collaborazione con Drive America. Servizi di telemedicina che comprendono supporto psicologico, consulti virtuali e consegna di farmaci su prescrizione. Inoltre, sono offerte chiamate internazionali gratuite verso oltre 100 Paesi. Inoltre, in segno di rispetto verso le forze armate, chiamate interurbane gratuite per i militari e le loro famiglie.

Eric Trump ha sottolineato che l’obiettivo è offrire agli americani un piano telefonico affidabile e accessibile. Il tutto con un servizio clienti completamente umano, senza risposte automatizzate. Per cambiare operatore e passare a Trump Mobile, è sufficiente chiamare il numero 888-TRUMP45.