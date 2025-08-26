AUDI E5 Sportback: anima elettrica e tecnologia avanzata più che mai

Il Salone di Shanghai 2025 ha svelato un’auto che segna un nuovo capitolo. La AUDI E5 Sportback nasce dal progetto “In China, for China” del Gruppo Volkswagen. È il frutto dell’unione tra ingegneria tedesca e innovazione cinese. Il design cattura lo sguardo, ma è la sostanza a scuotere il mercato. Lunga 4,88 metri e larga 1,96, con un passo di 2,95 metri, offre abitacolo spazioso per cinque passeggeri. In Cina le station wagon non hanno mai dominato le strade. Perché proprio ora questa scelta? Forse perché la tendenza sta cambiando.

Tecnologia che stupisce

La piattaforma dell’Audi è l’Advanced Digitised Platform con architettura a 800 V apre a ricariche ultraveloci. Bastano dieci minuti per guadagnare 370 km. Sono disponibili quattro versioni. La Pioneer RWD da 220 kW accelera in 6,1 secondi e percorre 618 km CLTC. La Pioneer Plus porta l’autonomia a 773 km grazie alla batteria da 100 kWh e al motore da 300 kW. Per chi chiede prestazioni superiori c’è la versione Audi Pioneer Quattro, con 386 kW e 623 km di percorrenza. Al vertice si trova la Flagship Quattro, con doppia unità elettrica, 579 kW complessivi e 776 cavalli. Lo scatto 0-100 avviene in 3,4 secondi. L’autonomia resta comunque elevata: 647 km. Cifre che fanno tremare concorrenti come Zeekr, Nio o Stelato.

L’abitacolo del futuro nella nuova Audi

All’interno dell’elettrica Audi domina un display LED da 59 pollici che corre lungo tutto il cruscotto. Il sistema operativo AUDI OS gira su Snapdragon 8295. L’assistente vocale sviluppato con ByteDance utilizza l’intelligenza artificiale Doubao, capace di comprendere linguaggio naturale con fluidità. La tecnologia non si ferma. Ventisette sensori, tra cui un LIDAR di Hesai, undici telecamere e radar a onde millimetriche lavorano in sinergia. L’ADAS sviluppato da Momenta elabora i dati grazie al chip Nvidia Orin X, aprendo alla guida semi-autonoma. Una stazione tecnologica che trasforma ogni viaggio in esperienza futuristica. I prezzi? 28.200 euro per la Pioneer, 32.260 euro per la Pioneer Plus, fino a 38.230 euro per la Flagship Quattro. La Audi E5 Sportback non è solo un’auto, ma un manifesto per un nuovo corso del mercato cinese.