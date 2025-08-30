Amazon SHOCK: sconta con REGALO il Google Pixel 10 Pro

Uno sconto davvero da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, dove potete pensare di acquistare il Google Pixel 10 Pro con un risparmio importante sul valore originario di listino, sebbene comunque il dispositivo sia appena stato lanciato. La spesa finale da sostenere è decisamente più bassa, nascondendo anche un regalo assolutamente da non trascurare.

Prima di parlare di cifre, facciamo un passo indietro e guardiamo meglio la scheda tecnica. Il dispositivo raggiunge un peso di 207 grammi, con dimensioni di 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore, passando anche per la presenza di un processore di ultima generazione: Google Tensor G5, octa-core che raggiunge la frequenza di clock di 3,78 GHz, con GPU PowerVR D-Series DXT-48-1536, un quantitativo di RAM molto elevato, 16GB, e tanta ROM (fino a 1TB dipendentemente dalla versione selezionata).

Il display è esattamente lo stesso che abbiamo visto su Google Pixel 10, un buonissimo OLED LTPO da 6,3 pollici di diagonale che raggiunge risoluzione di 1280 x 2856 pixel, densità di 497 ppi, passando per refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 e 16 milioni di colori. Il comparto fotografico dello smartphone è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: 50 megapixel, seguito da ultragrandangolare da 48 megapixel, ed anche teleobiettivo da 48 megapixel.

Amazon da sogno con la promozione sul Google Pixel 10 Pro

Tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo devono subito pensare di acquistare Google Pixel 10 Pro, uno smartphone di altissima qualità, oggi in vendita a soli 1099 euro, contro i 1158 euro previsti di listino. Sappiamo benissimo essere la riduzione non troppo elevata, ma non ci saremmo potuti aspettare diversamente, considerando la recentissima commercializzazione del prodotto stesso. Effettuate l’ordine subito qui, potrete scegliere tra quattro colori e soprattutto riceverete in regalo la cover originale.