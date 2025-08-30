I supporti analogici hanno una data di “scadenza”?

In molte case, tra scaffali e cassetti, si accumulano tesori fragili. Si tratta di pellicole e videocassette che raccontano storie familiari, eventi storici e momenti irripetibili. Tali supporti, una volta considerati quasi eterni, oggi sono soggetti a un nemico silenzioso e implacabile: il tempo. Nonostante siano stati custoditi con cura per decenni, nulla può garantire che il contenuto dei supporti analogici rimanga intatto. Gli esperti parlano di un fenomeno noto come “sticky shed”, che colpisce in particolare le videocassette. Dopo venti, o anche trent’anni, lo strato magnetico dei nastri inizia a degradarsi. Diventando appiccicoso e compromettendo la riproduzione. Quando tale opzione avanza, la registrazione può diventare illeggibile, e la perdita delle immagini diventa irreversibile.

Cosa succede ai supporti analogici dopo vent’anni?

Ma i rischi non si fermano ai soli nastri. Anche le pellicole cinematografiche, conservate negli archivi o in casa, soffrono col passare del tempo. I colori si sbiadiscono, la base diventa fragile, e basta un piccolo sbalzo di temperatura o un’eccessiva umidità per accelerare il degrado. In contesti domestici, tali fattori sono spesso difficili da controllare, rendendo il problema più diffuso di quanto si immagini.

La domanda di servizi professionali cresce costantemente, spinta sia da istituzioni culturali sia da privati che desiderano proteggere ricordi e testimonianze. Digital Converters, realtà inglese del settore, sottolinea quanto sia importante valutare tempestivamente le proprie collezioni. Dando priorità ai contenuti di maggiore valore affettivo o storico.

A tal proposito, il settore della conservazione digitale ha sviluppato strumenti e procedure per affrontare tali sfide. Laboratori specializzati offrono conversioni professionali da VHS a DVD o formati digitali, preservando la qualità originale e permettendo di archiviare copie di sicurezza. Anche pellicole storiche trovano oggi nuove opportunità di conservazione grazie a tecniche proprietarie in grado di stabilizzare e restaurare materiali danneggiati. Un passaggio importante per riuscire a preservare i propri ricordi anche con il tempo che passa.