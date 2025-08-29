Xiaomi lancia in Italia un robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzi accessibili

Le faccende domestiche non sono mai state così semplici come negli ultimi anni, da quando si sono sviluppati degli elettrodomestici con tecnologie molto avanzate.

Anche l’arrivo dell’intelligenza artificiale ha migliorato di gran lunga questi piccoli apparecchi, che permettono di pulire, cucinare, o svolgere mansioni nelle proprie abitazioni, senza dover utilizzare l’olio di gomito.

Anche Xiaomi negli ultimi anni ha progettato dei piccoli elettrodomestici in grado di migliorare la vita domestica.

Tra i dispositivi più amati dagli utenti, fanno sicuramente parte la friggitrice ad aria, i frigoriferi, i purificatori d’aria e il robot lava pavimenti.

È proprio di questi ultimi Xiaomi sta per lanciare una nuova linea, che è un ottimo connubio tra la tecnologia avanzata e un prezzo abbastanza economico.

Xiaomi Robot Vacuum S40C: lava e aspira benissimo

Il nuovo robot progettato da Xiaomi è il Robot Vacuum S40C, che rappresenta un prodotto smart per aspirare e lavare i pavimenti in maniera veloce e precisa, ma anche a un prezzo accessibile a tutti.

Il nuovo robot di Xiaomi presenta una potenza di aspirazione che raggiunge anche 5000 Pa, con ben quattro modalità di potenza: standard, forte, silenziosa e turbo.

Il pezzo forte del nuovo robot è sicuramente il serbatoio dell’acqua che presenta una capacità di 260 ml e l’erogazione di quest’ultima che si adatta a tutti i tipi di pavimenti.

La navigazione e il controllo del robot avviene grazie al sistema LiDAR, con cui è possibile svolgere una pulizia davvero precisa.

Ma andiamo a vedere il punto più interessante dell’uscita del nuovo incredibile Xiaomi Robot Vacuum S40C, ovvero il costo.

Come detto in precedenza Xiaomi permette di pulire casa con una tecnologia abbastanza avanzata, senza dover spendere un occhio della testa.

Infatti, un nuovo robot presenta un costo di circa 190 €, che può essere ulteriormente scontato fino a 150 €, rendendo elettrodomestico davvero accessibile a chiunque.