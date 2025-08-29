Copertina-iPhone17-rumor

A poche settimane dal keynote previsto per la seconda o terza settimana di settembre 2025, la serie iPhone 17 comincia a delinearsi grazie a un flusso costante di interessanti indiscrezioni. Ecco una panoramica su ciò che sappiamo (o crediamo di sapere), organizzata attorno a dieci temi chiave.

1. Una line-up finalmente razionale

Apple sembra pronta a semplificare l’offerta iPhone eliminando il modello “Plus”, poco apprezzato per un posizionamento troppo confuso. Al suo posto entra in scena l’iPhone 17 Air, pensato per essere sottile, leggero e dal taglio moderno. Il listino si strutturerà, presumibilmente, su quattro modelli: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max, offrendo una scelta più uniforme tra portabilità, potenza e funzionalità.

https://youtu.be/NaVU7WguyZI

2. Design più audace (ma non per tutti)

Se l’iPhone 17 “base” erediterà buona parte della linea estetica dell’iPhone 16, con i suoi bordi piatti e il vetro opaco posteriore, i modelli Air e Pro sembrano puntare più in alto. iPhone 17 Air: rivoluzione vera sul retro, con un modulo fotocamere singolo inserito in una banda orizzontale più discreta, che strizza l’occhio ai Pixel di Google. Modelli Pro: modulo fotocamere a tutta larghezza con finiture diverse e un’immagine complessivamente più robusta, capace di integrare sensori più avanzati e migliorare la fotografia.

3. Nuove tinte, personalità distinte

Apple differenzierà anche le palette cromatiche tra i modelli:

Pro : colori eleganti e sobri come nero opaco, blu notte e argento, affiancati a un nuovo arancione bruciato per chi cerca un tocco di carattere.

: colori eleganti e sobri come nero opaco, blu notte e argento, affiancati a un nuovo arancione bruciato per chi cerca un tocco di carattere. Standard e Air: tonalità più vivaci e fresche come verde, viola o azzurro, oltre ai soliti nero e bianco. L’iPhone 17 Air potrebbe avere persino una palette esclusiva, coerente con il suo posizionamento estetico.

4. Materiali: tra alluminio e titanio

Apple sembra orientata a fare marcia indietro sul titanio per i modelli Pro, preferendo un telaio in alluminio serie 7000, più economico e conveniente per la dissipazione. Solo l’iPhone 17 Air manterrebbe il titanio, essenziale per garantire leggerezza e rigidità nella struttura più sottile di sempre.

5. iPhone 17 Air: il protagonista dei sogni minimal

Questo modello incarna la sintesi del nuovo corso: spessore attorno ai 5,5 mm, peso inferiore ai 150 g, e tanta “aria” nel suo DNA. Apple prevede di utilizzare batterie silicio-carbonio più efficienti, a parità di autonomia (stimata tra 6 e 7 ore d’uso misto). Il vantaggio sarà la maneggevolezza estrema, pur mantenendo prestazioni valide grazie all’A19.

6. Fotocamere: continuità e step avanti

La fotografia resta cruciale nella strategia Apple:

Modelli Pro: triple fotocamere posteriori da 48 MP (wide, ultra-wide e telephoto), con apertura variabile e sensori allineati. Una qualità visiva uniforme su tutte le lenti, con zoom ottico migliorato.

iPhone 17 (base) avrà una doppia fotocamera da 48 MP ma con elaborazione interna aggiornata.

iPhone 17 Air si ‘accontenterà’ di un singolo sensore da 48 MP, ma potenziato nella modalità notturna.

Tutti e quattro i modelli adottano una fotocamera frontale da 24 MP, il doppio rispetto all’attuale linea iPhone, utile per selfie e videochiamate ad alta risoluzione.

7. Display ovunque più sottili con ProMotion

Colpo di scena: le cornici ultrasottili passano da privilegio dei modelli Pro a carattere distintivo per tutta la gamma iPhone 17. Apple avrebbe lavorato su un nuovo processo di assemblaggio che aumenta l’immersività visiva.

Inoltre, si prevede un ampliamento del refresh rate variabile a 120 Hz (ProMotion) anche sui modelli non Pro, una novità che migliorerà fluidità dei contenuti e risparmio energetico nei contenuti fermi. La Dynamic Island si rinnoverà con una UI più interattiva, mentre il Face ID sotto-display è rimandato al 2026.

8. Il chip Apple A19: il cuore del futuro

La serie iPhone 17 arriverà con i nuovi chip:

A19 nei modelli base e nell’Air, realizzato in nodo N3P (3 nm), ottimizzato per efficienza.

A19 Pro per Pro e Pro Max, con più cache, frequenze maggiori, GPU potenziata e NPU evoluta.

Non si parla ancora di salto ai 2 nm: Apple segue una linea prudente basata sul consolidamento e l’efficienza.

9. RAM fino a 12 GB sui modelli top

Per supportare funzioni AI locali e un multitasking più robusto, i modelli Pro e Pro Max potrebbero arrivare a 12 GB di RAM LPDDR5. I modelli base (iPhone 17 e 17 Air) dovrebbero restare a 8 GB, coerente con un uso meno orientato al lavoro pesante.

10. Batterie aggiornate: silicio e ricarica più smart

Apple introdurrà batterie silicio-carbonio anche sui modelli standard, migliorando densità energetica e durata. I Pro potrebbero raggiungere oltre 30 ore di autonomia, mentre i modelli base (incluso l’Air) dovrebbero garantire un uso misto soddisfacente.

In parallelo, la batteria sarà più facile da sostituire grazie alla progettazione interna rivista. Ricarica più veloce via USB-C (35 W), supporto wireless fino a 25 W (Qi 2.2) e nuove compatibilità MagSafe. Nessun passo indietro su connettività o praticità.

Conclusione

In sintesi, la serie iPhone 17 punta a un rinnovamento estetico, tecnico e di gamma più coeso del passato. L’iPhone 17 Air è la vera novità: un iPhone leggero, elegante, pensato per chi cerca comfort e stile. I modelli Pro non tradiscono la loro vocazione fotografica e prestazionale, mentre la linea base guadagna fluidità e visibilità tecnica. È un’evoluzione strategica: più varianti, più scelta, più ragione. Non una rivoluzione, ma un passo avanti sensato.