A poche settimane dal keynote previsto per la seconda o terza settimana di settembre 2025, la serie iPhone 17 comincia a delinearsi grazie a un flusso costante di interessanti indiscrezioni. Ecco una panoramica su ciò che sappiamo (o crediamo di sapere), organizzata attorno a dieci temi chiave.
1. Una line-up finalmente razionale
Apple sembra pronta a semplificare l’offerta iPhone eliminando il modello “Plus”, poco apprezzato per un posizionamento troppo confuso. Al suo posto entra in scena l’iPhone 17 Air, pensato per essere sottile, leggero e dal taglio moderno. Il listino si strutturerà, presumibilmente, su quattro modelli: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max, offrendo una scelta più uniforme tra portabilità, potenza e funzionalità.
2. Design più audace (ma non per tutti)
Se l’iPhone 17 “base” erediterà buona parte della linea estetica dell’iPhone 16, con i suoi bordi piatti e il vetro opaco posteriore, i modelli Air e Pro sembrano puntare più in alto. iPhone 17 Air: rivoluzione vera sul retro, con un modulo fotocamere singolo inserito in una banda orizzontale più discreta, che strizza l’occhio ai Pixel di Google. Modelli Pro: modulo fotocamere a tutta larghezza con finiture diverse e un’immagine complessivamente più robusta, capace di integrare sensori più avanzati e migliorare la fotografia.
3. Nuove tinte, personalità distinte
Apple differenzierà anche le palette cromatiche tra i modelli:
- Pro: colori eleganti e sobri come nero opaco, blu notte e argento, affiancati a un nuovo arancione bruciato per chi cerca un tocco di carattere.
- Standard e Air: tonalità più vivaci e fresche come verde, viola o azzurro, oltre ai soliti nero e bianco. L’iPhone 17 Air potrebbe avere persino una palette esclusiva, coerente con il suo posizionamento estetico.
4. Materiali: tra alluminio e titanio
Apple sembra orientata a fare marcia indietro sul titanio per i modelli Pro, preferendo un telaio in alluminio serie 7000, più economico e conveniente per la dissipazione. Solo l’iPhone 17 Air manterrebbe il titanio, essenziale per garantire leggerezza e rigidità nella struttura più sottile di sempre.
5. iPhone 17 Air: il protagonista dei sogni minimal
Questo modello incarna la sintesi del nuovo corso: spessore attorno ai 5,5 mm, peso inferiore ai 150 g, e tanta “aria” nel suo DNA. Apple prevede di utilizzare batterie silicio-carbonio più efficienti, a parità di autonomia (stimata tra 6 e 7 ore d’uso misto). Il vantaggio sarà la maneggevolezza estrema, pur mantenendo prestazioni valide grazie all’A19.
6. Fotocamere: continuità e step avanti
La fotografia resta cruciale nella strategia Apple:
- Modelli Pro: triple fotocamere posteriori da 48 MP (wide, ultra-wide e telephoto), con apertura variabile e sensori allineati. Una qualità visiva uniforme su tutte le lenti, con zoom ottico migliorato.
- iPhone 17 (base) avrà una doppia fotocamera da 48 MP ma con elaborazione interna aggiornata.
- iPhone 17 Air si ‘accontenterà’ di un singolo sensore da 48 MP, ma potenziato nella modalità notturna.
Tutti e quattro i modelli adottano una fotocamera frontale da 24 MP, il doppio rispetto all’attuale linea iPhone, utile per selfie e videochiamate ad alta risoluzione.
7. Display ovunque più sottili con ProMotion
Colpo di scena: le cornici ultrasottili passano da privilegio dei modelli Pro a carattere distintivo per tutta la gamma iPhone 17. Apple avrebbe lavorato su un nuovo processo di assemblaggio che aumenta l’immersività visiva.
Inoltre, si prevede un ampliamento del refresh rate variabile a 120 Hz (ProMotion) anche sui modelli non Pro, una novità che migliorerà fluidità dei contenuti e risparmio energetico nei contenuti fermi. La Dynamic Island si rinnoverà con una UI più interattiva, mentre il Face ID sotto-display è rimandato al 2026.
8. Il chip Apple A19: il cuore del futuro
La serie iPhone 17 arriverà con i nuovi chip:
- A19 nei modelli base e nell’Air, realizzato in nodo N3P (3 nm), ottimizzato per efficienza.
- A19 Pro per Pro e Pro Max, con più cache, frequenze maggiori, GPU potenziata e NPU evoluta.
Non si parla ancora di salto ai 2 nm: Apple segue una linea prudente basata sul consolidamento e l’efficienza.
9. RAM fino a 12 GB sui modelli top
Per supportare funzioni AI locali e un multitasking più robusto, i modelli Pro e Pro Max potrebbero arrivare a 12 GB di RAM LPDDR5. I modelli base (iPhone 17 e 17 Air) dovrebbero restare a 8 GB, coerente con un uso meno orientato al lavoro pesante.
10. Batterie aggiornate: silicio e ricarica più smart
Apple introdurrà batterie silicio-carbonio anche sui modelli standard, migliorando densità energetica e durata. I Pro potrebbero raggiungere oltre 30 ore di autonomia, mentre i modelli base (incluso l’Air) dovrebbero garantire un uso misto soddisfacente.
In parallelo, la batteria sarà più facile da sostituire grazie alla progettazione interna rivista. Ricarica più veloce via USB-C (35 W), supporto wireless fino a 25 W (Qi 2.2) e nuove compatibilità MagSafe. Nessun passo indietro su connettività o praticità.
Conclusione
In sintesi, la serie iPhone 17 punta a un rinnovamento estetico, tecnico e di gamma più coeso del passato. L’iPhone 17 Air è la vera novità: un iPhone leggero, elegante, pensato per chi cerca comfort e stile. I modelli Pro non tradiscono la loro vocazione fotografica e prestazionale, mentre la linea base guadagna fluidità e visibilità tecnica. È un’evoluzione strategica: più varianti, più scelta, più ragione. Non una rivoluzione, ma un passo avanti sensato.