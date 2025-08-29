Google Home Speaker

Durante il recente evento Made by Google 2025 è apparso, quasi involontariamente, un prodotto non ancora annunciato ufficialmente. Si tratta del nuovo Google Home Speaker, uno smart speaker che dovrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per la casa connessa del colosso di Mountain View. Alimentato interamente da Gemini, il dispositivo mira a ridefinire il ruolo degli assistenti vocali in ambito domestico.

Un debutto imprevisto sul palco

Il nuovo speaker è stato notato durante il segmento dedicato all’arrivo di Gemini for Home, piattaforma destinata a sostituire progressivamente Google Assistant su tutti i dispositivi intelligenti. Per pochi secondi, sullo schermo della presentazione, è comparso un dispositivo compatto con finitura in tessuto. La forma ricorda per certi versi un HomePod Mini, ma con dimensioni leggermente più robuste.

Un elemento distintivo è rappresentato dall’anello luminoso posizionato alla base, che si attiva durante le interazioni vocali. Una soluzione che richiama alcuni modelli della serie Echo Dot di Amazon, ma con un approccio visivo differente rispetto alle generazioni precedenti dei Google Home.

Design e varianti attese

Secondo indiscrezioni emerse subito dopo l’evento, il Google Home Speaker dovrebbe essere commercializzato in quattro varianti cromatiche: nero, porcellana, verde chiaro e rosso. La scelta dei colori sembra pensata per adattarsi a diversi ambienti domestici, dal minimal moderno a contesti più vivaci. Il design compatto mira a rendere lo speaker un oggetto d’arredo oltre che un dispositivo funzionale, mantenendo un aspetto coerente con gli altri prodotti della linea Nest e Pixel.

Un assistente basato solo su Gemini

La caratteristica più importante riguarda l’integrazione totale di Gemini. Questo sarà infatti il primo smart speaker di Google ad affidarsi esclusivamente alla nuova intelligenza artificiale, senza supporto ad Assistant. Ciò significa funzioni avanzate per la gestione della casa intelligente, interazioni vocali più naturali e una maggiore personalizzazione. Sebbene manchi uno schermo, il dispositivo includerà Gemini Live in una versione semplificata. Sarà quindi possibile conversare con l’assistente, ricevere aggiornamenti in tempo reale e gestire calendari e promemoria. Le limitazioni rispetto agli smartphone riguarderanno principalmente l’assenza di funzioni legate a fotocamera e display.

Automazioni e sicurezza domestica

Uno degli aspetti più interessanti riguarda le capacità del nuovo Google Home Speaker in termini di sicurezza. Il dispositivo sarà in grado di rilevare l’assenza di persone in casa e inviare avvisi in caso di suoni sospetti, come la rottura di vetri o l’attivazione di allarmi. Le notifiche saranno inoltrate direttamente a smartphone e tablet, trasformando lo speaker in un sistema di monitoraggio di base per la casa.

In parallelo, l’assistente permetterà di creare automazioni personalizzate, con la possibilità di accendere luci, regolare termostati o avviare scenari complessi in base all’orario o alla presenza di persone.

Integrazione con Google TV e standard Matter

Il nuovo modello non si limiterà a gestire la domotica, ma punterà anche all’intrattenimento. L’integrazione con Google TV offrirà un audio spaziale più immersivo, utile per trasformare il salotto in un piccolo home theatre. La compatibilità con lo standard Matter renderà il dispositivo un hub centrale in grado di dialogare con prodotti di diversi marchi, consolidando così la sua posizione al centro della smart home.