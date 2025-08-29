Nissan: ecco la prima X-Trail NISMO in Giappone

Nissan ha presentato la prima versione NISMO della sua X trail disponibile attualmente solo per il mercato giapponese e che punta ad unire tutte le caratteristiche proprie di un SUV a quelle di un’auto sportiva con prestazioni davvero di alto livello e allo stesso tempo un design accattivante e competitivo.

Caratteristiche

L’auto in questione, dunque, sviluppata dalla divisione sportiva della casa automobilistica, introduce per la prima volta interessanti novità tra le quali spiccano le sospensioni Kayaba, le quali introducono la tecnologia Swing Valve, la quale permette di ridurre in modo sensibile alle oscillazioni della carrozzeria senza però rinunciare al comfort di sospensioni adatte alla strada.

Poi è stato introdotto anche il sistema di trazione integrale elettrica e-4ORCE è stato specificamente calibrato, Nello specifico, infatti, il sistema è stato calibrato posteriormente per migliorare stabilità e resa in termini di potenza e anteriormente per migliorare la precisione durante la sterzata in curva in tutte le varie circostanze, in definitiva si tratta di un sistema pensato per migliorare l’esperienza di guida, sia su strade normali, sia da un punto di vista sportivo.

Per il resto, la vettura monta pneumatici Michelin Pilot Sport EV, con canali interni maggiorati pensati per migliorare l’esperienza di guida e aumentare la stabilità, anche la centralina gode di due modalità apposite, una Sport e una Auto per consentire di adattare le prestazioni ovviamente al contesto ovviamente la modalità sport di fatto sblocca le prestazioni rendendo l’auto decisamente più reattiva e potente.

Per quanto riguarda l’abitacolo, Nissan mantiene quasi tutto invariato a parte l’introduzione di alcuni dettagli sportivi rossi e neri e la presenza di sedile riscaldabili elettricamente per un migliore comfort, in parole povere abbiamo la perfetta congiunzione tra prestazioni degne di modelli sportivi e comfort e design propri di un SUV a stampo berlina proprio di Nissan e dei modelli classici.