Mercedes-Benz Vision V: il futuro del lusso su ruote

La Mercedes-Benz Vision V nasce come limousine con autista pensata per trasformare ogni spostamento in pura esperienza. Non un semplice van, ma un rifugio su quattro ruote che unisce spazio generoso, esclusività e innovazione. Dopo il debutto mondiale a Shanghai e la tappa inaugurale a Dubai, il tour internazionale continua, svelando come sarà il futuro del lusso in movimento. Ma quanto lontano può spingersi l’arte del viaggiare? Sette diverse configurazioni di ambiente permettono di vivere esperienze sempre nuove con questa speciale Mercedes. Dalla modalità Karaoke, arricchita da un brano in inglese per il pubblico globale, fino alla visione cinematografica esaltata dalla tecnologia Dolby Vision, la Vision V trasforma la permanenza a bordo in un concerto di emozioni. Immagini più profonde e realistiche portano il cinema su ruote a standard mai raggiunti prima.

La magia della Private Lounge

Al centro della Mercedes Vision V si trova la Private Lounge, un luogo separato dall’abitacolo principale che promette privacy assoluta. Dal pavimento emerge un cinema screen 4K da 65 pollici, incorniciato da radica e pelle Nappa. Il movimento delle lamelle trasparenti che lo liberano trasforma lo spazio in un palcoscenico tecnologico. Un sistema audio con 42 altoparlanti e exciters integrati nei sedili regala vibrazioni fisiche alla musica. Sette proiettori proiettano immagini nel cielo e sul pavimento, mentre i finestrini laterali diventano ulteriori superfici digitali. L’illuminazione interna della Mercedes segue il ritmo della musica, avvolgendo i passeggeri in un cocoon sensoriale. Tutto si controlla dal touchpad centrale: lo schermo compare o scompare a piacimento. In pochi istanti la lounge muta in sala giochi, auditorium, ufficio o area relax.

Verso la nuova generazione Mercedes Grand Limousines

La Mercedes Vision V non è solo concept, ma preludio di una nuova gamma. Mercedes-Benz ha annunciato due nomi: VLE e VLS. Il VLE, con fino a otto posti, sarà ideale per famiglie e servizi VIP shuttle. La VLS, vertice della serie, porterà il concetto di lusso automobilistico oltre ogni attesa. Dal 2026 il VLE sarà il primo modello basato sulla nuova architettura modulare e scalabile per van, destinata a distinguere nettamente le Grand Limousines private dai veicoli commerciali. La Mercedes VLS completerà la gamma con un posizionamento d’élite. Vision V diventa quindi la promessa di un futuro in cui il viaggio stesso diventa destinazione. Chi non vorrebbe vivere con questo lusso?