LycaMobile Italy Gold: 320GB e minuti illimitati a meno di 10 euro

Nel competitivo mercato italiano delle telecomunicazioni, Lycamobile continua a distinguersi con offerte ad alto contenuto con Giga e prezzi accessibili. Tra le più interessanti c’è Italy Gold, un piano che mette a disposizione 320GB di traffico dati, minuti illimitati e SMS illimitati al prezzo di 9,99€ ogni 30 giorni. Tale offerta è pensata per chi utilizza molto lo smartphone, tra streaming, social e navigazione, ma non vuole superare la soglia dei 10€ mensili.

Lycamobile Italy Gold: ecco cosa include

Il cuore del piano, come detto, è rappresentato dai 320GB di traffico dati, di cui 13GB utilizzabili in roaming UE/EEA secondo le regole di corretto utilizzo stabilite dall’operatore. Si tratta di una quantità di dati che consente di coprire comodamente un mese intero di utilizzo anche per chi fa largo affidamento su app di video, musica o gaming online. Oltre ai dati, Italy Gold offre minuti e SMS nazionali illimitati, rendendola una scelta completa anche per chi ha necessità di comunicare spesso senza pensare al consumo.

Per i nuovi clienti che attivano il piano online sono previsti 270GB iniziali, mentre per chi si affida a rivenditori autorizzati tramite codice o POS la dotazione è di 150GB. L’opzione dei 320GB pieni resta legata a specifiche modalità di acquisto online. Il prezzo di 9,99€ è valido ogni 30 giorni e si rinnova automaticamente, salvo credito insufficiente. L’attivazione può avvenire online oppure tramite i canali di vendita Lycamobile. In caso di roaming all’interno dell’Unione Europea, il limite massimo utilizzabile è di 13GB, in linea con le normative europee vigenti.

Insomma, con Italy Gold, Lycamobile propone una delle soluzioni più competitive del mercato attuale. Il piano risponde alle esigenze di chi vuole molti dati a basso prezzo, mantenendo però la completezza di un pacchetto che non trascura voce e messaggi. Per i clienti già esistenti, la possibilità di accedere al piano varia in base al canale di attivazione.