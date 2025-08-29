Google Pixel 10: sconto REGALO di 100 euro su Amazon solo oggi

Nemmeno il tempo di arrivare sul mercato (effettivamente debutterà il 3 settembre) che Amazon ha deciso di attivare uno sconto interessante sull’acquisto di Google Pixel 10, il nuovo top di gamma dell’azienda di Mountain View viene scontato di 100 euro, raggiungendo una cifra di tutto rispetto e valida solo per poco tempo.

Il dispositivo presenta un peso che si attesta perfettamente nella media dei device attualmente disponibili sul mercato, infatti è di circa 204 grammi, fermo restando avere un display tutt’altro che grande: è di 6,3 pollici di diagonale, un OLED con densità di 422 ppi, risoluzione di 1080 x 2424 pixel, 16 milioni di colori e refresh rate a 120Hz.

Il processore è il nuovissimo Google Tensor G5, octa-core con una frequenza di clock a 3,78GHz, affiancata dalla presenza di una GPU PowerVR D-Series DXT-48-1536, con anche 12GB di RAM. Configurazione molto completa che viene ulteriormente completata dalla presenza di 12GB di RAM, un quantitativo comunque più che valido e in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati nella fascia alta della telefonia mobile.

Ricordatevi del canale Telegram e dei codici sconto Amazon gratis che potete avere solo con il canale Telegram @codiciscontotech, è disponibile subito a questo link e potrete risparmiare moltissimo.

Google Pixel 10, lo sconto più pazzo è su Amazon

La sorpresa per l’utente finale arriva direttamente dalla presenza in confezione di una cover originale a titolo completamente gratuito, in effetti la spesa finale da sostenere per il suo acquisto è pari a soli 899 euro, contro i 958 euro previsti in origine di listino. Compratelo subito qui.

La batteria è un componente da 4970 mAh, un quantitativo più che sufficiente per tutti coloro che vogliono comunque uno smartphone eccellente sotto molteplici punti di vista e con la possibilità di utilizzarlo per vari giorni, prima di dover ricorrere alla ricarica (che comunque è anche rapida, sia via cavo che wireless)-