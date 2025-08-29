Gboard, la tastiera di Google si rinnova

Gboard continua a confermarsi come una delle applicazioni più diffuse tra quelle sviluppate da Google. La sua popolarità non dipende soltanto dall’integrazione con il mondo Android, ma soprattutto dall’attenzione costante dedicata allo studio dei dettagli. Anche le modifiche più piccole testimoniano la volontà di garantire un’esperienza d’uso sempre più piacevole e su misura.

Negli ultimi mesi è emersa una novità interessante, ossia la possibilità di nascondere i tasti della punteggiatura, in particolare punto e virgola. L’idea ricorda l’impostazione di default della tastiera sugli iPhone, dove i simboli non sono sempre visibili. In passato tale opzione, però, lasciava poco spazio alla personalizzazione perché entrambi i tasti erano legati a un unico interruttore.

Un passo verso la personalizzazione totale della Gboard

La svolta è arrivata con la versione beta 15.8.4.793526320 di Gboard. All’interno delle impostazioni, infatti, sono comparse due nuove opzioni distinte. Una è dedicata al tasto del punto e l’altra riservata al tasto della virgola. Si tratta di un cambiamento che offre agli utenti un controllo più preciso sul layout della tastiera.

Chi preferisce un’interfaccia più pulita potrà decidere di lasciare visibile soltanto uno dei due simboli, oppure eliminarli entrambi. Chi invece digita spesso testi complessi potrà mantenerli sempre a portata di mano. In questo modo, ogni persona potrà modellare l’aspetto della tastiera in base alle proprie esigenze di scrittura quotidiana.

Al momento la funzione è in fase di test e non è stato ancora comunicato quando sarà disponibile per tutti gli utenti Android. La presenza nel canale beta lascia pensare però a un rilascio non troppo lontano. I più curiosi possono già scaricare la versione aggiornata tramite APK Mirror o attendere l’arrivo ufficiale sul Play Store. Insomma, con questa novità Google dimostra ancora una volta di voler rendere Gboard uno strumento dinamico e flessibile. Non si tratta solo di aggiungere nuove opzioni di utilizzo, ma di offrire a ognuno la possibilità di costruire una tastiera che rifletta il proprio stile.