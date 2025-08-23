Nuova Nuova Mercedes Classe C: elettrica e restyling ultra sorprendente

La Nuova Mercedes Classe C si prepara ad un grosso cambiamento. La prima versione completamente elettrica arriverà nel 2026, pronta a confrontarsi con la futura BMW Serie 3 della Neue Klasse. L’attesa cresce, alimentata da foto spia che hanno già svelato qualcosa. Le modifiche esterne sono nette. I fari anteriori adottano le luci diurne a LED a forma di stella, nuovo segno distintivo della Casa di Stoccarda. Un dettaglio scenografico che non passa inosservato. Curiosamente i fari posteriori non mostrano ancora il design stellato, forse nascosto sotto camuffature che celano un segreto. Cosa si sta preparando? Cosa vedremo di speciale? La griglia anteriore della Mercedes rvisiatata promette un ritorno deciso alle linee più marcate degli anni ’80. La cornice non sarà più in tinta con la carrozzeria e la stella centrale potrebbe addirittura illuminarsi, un dettaglio che trasforma la calandra in un elemento scenografico e distintivo.

Interni digitali e tecnologia per la nuova Mercedes?

All’interno, la Mercedes Classe C aggiornata accoglierà la nuova generazione del sistema multimediale MBUX, sempre più intuitivo e connesso. L’esperienza di guida sarà poi arricchita da sistemi di assistenza più evoluti, pensati per garantire sicurezza e comfort al livello più alto. Davanti a tanta innovazione, chi non vorrà provarla almeno una volta? I prototipi immortalati in allestimento AMG Line hanno acceso ulteriori curiosità. Sul fianco della nuova Mercedes spicca il logo EQ, ma non si tratta della versione elettrica. Gli sportellini per il rifornimento svelano la natura plug-in hybrid, destinata a restare una delle opzioni più interessanti.

Mercedes ha già riscosso grande successo con le varianti PHEV della Classe C. La C300e da 309 CV vanta un’autonomia in elettrico fino a 106 km WLTP. Con il restyling, si ipotizza un incremento di questo valore, rendendo il modello ancora più appetibile. Chi non vorrebbe percorrere più strada senza usare benzina? Una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra tradizione e innovazione. Negli Stati Uniti il modello di riferimento resta la C300 mild-hybrid, ma in Europa le plug-in sono protagoniste assolute. La nuova generazione potrà offrire maggiore efficienza e un’esperienza più raffinata, consolidando la Mercedes Classe C come ponte tra i motori endotermici e la completa elettrificazione.