My Pixel: l’app che prende il posto di Pixel Tips

Google ha scelto di dare una svolta all’esperienza utente lanciando My Pixel, l’app che sostituisce definitivamente PixelTips. Con questa mossa, la società unisce in un solo spazio digitale tutto ciò che riguarda i suoi smartphone, dalla scoperta delle funzioni alla risoluzione dei problemi, fino allo shopping di prodotti e accessori. Il lancio è iniziato tramite Play Store e non riguarda soltanto i dispositivi più recenti, ma anche modelli meno giovani come i Pixel 4, segno della volontà di includere una larga base di utenti. La nuova icona, che raffigura uno smartphone stilizzato, prende il posto della vecchia lampadina di Pixel Tips e segna l’inizio di una nuova fase.

Pixel e il nuovo ecosistema integrato

All’interno di My Pixel trovano spazio quattro schede principali. Home raccoglie notizie e contenuti vari, compresi i suggerimenti e le promozioni relative ai nuovi dispositivi in arrivo. Suggerimenti riprende PixelTips, offrendo guide pratiche e spiegazioni dettagliate sulle funzioni dei telefoni, pensate soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al mondo Pixel. Supporto è l’area dedicata alla risoluzione dei problemi, dove è possibile ricevere assistenza tramite strumenti automatici, consultare un assistente AI o avviare richieste di riparazione. Infine, la scheda Store funge da vetrina per i prodotti Google. Qui si trovano smartphone, accessori, caricabatterie, custodie, oltre alla possibilità di confrontare modelli e monitorare gli ordini effettuati.

Secondo quanto dichiarato da Google, MyPixel, come detto, non rappresenta solo un’evoluzione estetica di Pixel Tips, ma un vero e proprio punto di riferimento centrale per tutti i possessori di dispositivi Pixel. Google descrive la nuova applicazione come “un piccolo aiutante per il telefono”. Essa si propone infatti di semplificare la gestione quotidiana e rendere l’acquisto di un Pixel più gratificante grazie a servizi e vantaggi esclusivi. Per ora, l’organizzazione di My Pixel è disponibile solo in alcuni mercati selezionati, ma il lancio globale è in programma per i prossimi mesi.