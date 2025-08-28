Very Mobile vs CoopVoce: 5G economico contro stabilità in 4G, si arriva a 250GB

Very Mobile, operatore virtuale su rete WindTre, propone una tariffa semplice e conveniente. Al prezzo di 6,99€ al mese garantisce minuti e SMS illimitati e 200 giga in 5G. L’attivazione costa 0,99€, mentre il primo mese è gratuito. La SIM può essere fisica o eSIM, con spedizione gratuita e possibilità di attivazione tramite SPID. L’offerta è valida per tutti, senza limiti sull’operatore di provenienza. Con 200 giga disponibili e 5G incluso, Very Mobile si posiziona tra le soluzioni più aggressive sul mercato low cost. Non è la prima volta che si parla di questa soluzione mobile, la quale è stata una delle più scelte degli ultimi tempi soprattutto da chi passava da un provider non virtuale.

L’offerta CoopVoce è la EVO 250: una garanzia

CoopVoce risponde con la EVO 250, al costo di 9,90€ mensili. Al suo interno ci sono minuti illimitati, 1000 SMS e 250 giga in 4G. L’attivazione è gratuita e chi attiva l’opzione Rinnovo Facile ottiene anche un bonus di 20€ accreditato sul credito residuo. CoopVoce si distingue per la trasparenza contrattuale e per il prezzo bloccato per sempre, un punto che fidelizza molti clienti.

CoopVoce e Very Mobile si sfidano ma sono diversi tra loro: il resoconto

Very Mobile punta sul prezzo contenuto e sul 5G, offrendo 200 giga a meno di 7€ al mese con il primo mese gratis. CoopVoce propone più giga complessivi e SMS aggiuntivi, ma senza 5G e con un prezzo leggermente più alto. In entrambi i casi si tratta di soluzioni competitive, che rispondono a target diversi: Very Mobile per chi cerca il massimo risparmio con 5G incluso, CoopVoce per chi preferisce una tariffa stabile e chiara. La scelta dunque potrebbe essere diversa in base alle esigenze degli utenti che valutano due provider di questo tipo. Secondo quanto riportato, sono tantissime le persone che decidono di optare per l’uno o per l’altro, ovviamente tenendo conto anche della ricezione nei posti che frequentano di più.