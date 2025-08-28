Ad
Vodafone vs Kena Mobile: le offerte fino a 230GB si scontrano

I due provider più interessanti del momento sono sicuramente Vodafone e Kena Mobile che hanno a disposizione alcune offerte

scritto da Felice Galluccio
Vodafone mantiene una posizione forte nel mercato grazie a diverse soluzioni mirate. La Vodafone 6,99 5G è pensata per attrarre clienti in uscita da Iliad o dagli operatori virtuali. Include minuti e SMS illimitati e 100 giga in 5G, che diventano 150 se si attiva SmartPay, il servizio di ricarica collegato al conto corrente. La Vodafone 11,99 5G si rivolge invece a chi proviene da TIM, WindTre, Kena e Very Mobile, con le stesse condizioni di traffico dati e la possibilità di arrivare a 150 giga con SmartPay. Infine, la Family+ 5G è riservata a chi possiede già una linea fissa Vodafone e offre giga illimitati in 5G, oltre a chiamate e messaggi senza limiti: un pacchetto che punta al segmento premium.

La proposta Kena Mobile se la gioca e sfida Vodafone

Kena Mobile, operatore virtuale su rete TIM, risponde con la Promo Rush 130. A 6,99€ al mese mette a disposizione minuti illimitati, 200 SMS e 230 giga in 4G. L’attivazione è gratuita, il primo mese non si paga e la consegna della SIM è inclusa senza costi aggiuntivi. L’offerta è riservata a chi proviene da Iliad e da altri operatori virtuali, confermando il posizionamento aggressivo di Kena nella fascia low cost.

Due filosofie a confronto: quella di Kena sfida quella di Vodafone

Vodafone gioca la carta del 5G e dei pacchetti differenziati per provenienza, arrivando fino al “senza limiti” per i clienti fissi. Kena invece semplifica con una sola offerta a prezzo fisso, abbondante in termini di giga, ma priva del 5G. La scelta dipende dal tipo di utente: chi cerca una rete avanzata e non bada troppo al prezzo può orientarsi su Vodafone, mentre chi vuole tanti giga al minimo costo trova in Kena una valida alternativa. Saranno gli utenti a valutare cosa farà più al caso loro, ovviamente tenendo conto dei vari aspetti e soprattutto della ricezione nei luoghi in cui si trovano più spesso.

