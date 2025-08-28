Google: in arrivo una pausa per i tablet?

Al recente evento “Made by Google” molti osservatori avevano notato una grande assenza. Non si è parlato, infatti, di un nuovo Pixel Tablet. A distanza di qualche settimana arriva la conferma ufficiale. Google ha deciso di sospendere lo sviluppo di un successore. La spiegazione fornita dall’azienda di Mountain View parla di un cambio di priorità. I tablet, sostengono a Google, non occupano più una posizione strategica. Ciò, in parte, perché i telefoni con schermo di grandi dimensioni e, soprattutto, i pieghevoli stanno ormai coprendo le stesse esigenze. Per molti analisti, però, la ragione principale va ricercata altrove. Il Pixel Tablet, nonostante alcune idee interessanti, non avrebbe registrato numeri di vendita sufficienti a giustificare un successore.

Google rinuncia momentaneamente ai tablet?

Il dispositivo, presentato con grande enfasi, si era distinto per una scelta particolare. Google lo aveva lanciato insieme a una base di ricarica capace di trasformarlo in uno smart speaker. In un secondo momento, forse per intercettare un pubblico più tradizionale, l’azienda aveva deciso di proporlo anche come tablet autonomo, a un prezzo più competitivo. Tale mossa aveva chiarito meglio l’identità del prodotto e aveva attirato una parte degli utenti curiosi. Ma non è bastata a garantirne la sopravvivenza.

Il Pixel Tablet, così, rimane come un esperimento a sé stante, un tentativo che non ha trovato continuità. La scelta di chiudere il progetto conferma che, almeno per ora, Google preferisce concentrarsi su settori dove intravede margini di crescita più solidi e duraturi. Guardando avanti, dunque, la strategia sembra orientarsi verso un altro tipo di dispositivo. I riflettori potrebbero spostarsi sulla linea Nest, con prodotti come Nest Hub e Nest Hub Max, già ben radicati nella categoria degli smart display. Invece di insistere con i tablet Android, Google potrebbe puntare a rafforzare la propria presenza nelle case degli utenti. Ciò offrendo dispositivi pensati per l’assistenza vocale, la gestione domestica e l’intrattenimento.