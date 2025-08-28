Expert: super offerte Samsung con regalo SPECIALE

Dal 27 luglio al 30 settembre 2025 c’è aria di festa da Expert, e no, non è solo per il caldo estivo. La ragione è molto più gustosa: con l’acquisto di un grande elettrodomestico Samsung, ricevete in regalo il microonde Grill Fry con funzione di frittura ad aria, dal valore di 159 euro (IVA inclusa). Questa promo è perfetta per chi ama la tecnologia che semplifica la vita. Preparatevi, perché Expert non si limita a offrirvi sconti, ma vi fa anche un dono pratico e moderno! Non parliamo di una semplice promozione quindi e perderla sarebbe da veri pazzi! In fondo quale altro store vi farebbe un regalo del genere? Ora vediamo come avere il vostro nuovo microonde!

Tutte le promozioni Samsung da Expert

Tra le proposte più di questa promo c’è da Expert il forno elettrico Samsung classe energetica A+ al prezzo strabiliante e scontato di 949,90 euro, perfetto per chi ama cucinare con precisione. Ma non mancano i frigoriferi: dal combinato air space ecoflex AI classe E largo 75 cm ad appena 949 euro alla versione in nero allo stesso prezzo, fino al frigorifero doppia porta serie 7300 classe E con dispenser acqua ora alla bellezza di 899 euro. Se preferite un tocco premium, c’è il combinato Bespoke AI classe A da Expert a 1299 euro, mentre chi cerca praticità può puntare sul combi RB38C774DSA/EF da 390 litri classe D solo con Expert a 849 euro.

Sul fronte lavanderia, Expert vi sorprende con la lavatrice serie 6400D AI Control classe A con 10% extra efficienza esclusivamente qui a soltanto 548,90 euro, e con la AI Control ecodosatore serie 5300T classe A in finitura bianca con oblò e display nero a 449 euro. Un assortimento dato da Expert che trasforma davvero la vostra casa!