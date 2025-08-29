PETGUGU PF1: la fontanella definitiva e Smart Wifi per il tuo gatto – Recensione

Trovare la fontanella giusta per il mio gatto si è rivelata una piccola odissea. Nonostante ne abbia provate diverse, acquistate su store noti come Amazon e Arcaplanet, nessuna mi aveva mai soddisfatto del tutto. I problemi erano sempre gli stessi: il rumore costante e, soprattutto, l’impossibilità di monitorare quanta acqua bevesse effettivamente. Ed è proprio questo il punto che mi ha spinto a testare la nuova PETGUGU PF1.

Tutti sappiamo che l’idratazione è un aspetto cruciale per la salute di un felino, specie quando invecchia, per ridurre il rischio di problemi renali e calcoli. La fontanella PETGUGU si presenta come una soluzione tecnologicamente avanzata a questa esigenza, promettendo di fare la differenza con un monitoraggio preciso tramite app e un sistema di filtrazione a 8 strati che garantisce acqua pura al 99,9%.

PETGUGU si lancia così in un mercato affollato, dominato da brand consolidati come Catit e Petkit. L’ambizione dell’azienda, però, è chiara: non vendere una semplice fontanella, ma offrire un vero e proprio sistema di monitoraggio della salute attraverso l’idratazione. La domanda a cui ho cercato di rispondere durante il mio test è semplice: queste grandi promesse si traducono in benefici concreti per i nostri amici a quattro zampe, o siamo di fronte all’ennesimo gadget tecnologico destinato a prendere polvere? La risposta, come vedremo, è tutt’altro che scontata. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza con la PETGUGU PF1 inizia ancor prima di aprire la scatola, con un packaging che sfida le convenzioni del settore. La confezione esterna, realizzata in robusto cartone ondulato, presenta delle linee tratteggiate strategicamente posizionate che, una volta rimosse, trasformano l’imballaggio in una vera e propria casetta per gatti. Questa soluzione, oltre a dimostrare l’attenzione dell’azienda verso la sostenibilità ambientale, aggiunge un valore tangibile all’acquisto. Durante i miei test, ho effettivamente assemblato la cuccia di cartone e il mio gatto più giovane l’ha immediatamente adottata come rifugio personale.

All’interno della confezione, ogni componente è protetto individualmente da inserti in cartone pressato ecologico. La disposizione degli elementi segue una logica precisa: il corpo principale della fontanella occupa lo spazio centrale, mentre gli accessori sono sistemati in comparti dedicati. Il kit include il serbatoio da 2 litri in policarbonato trasparente, la base in ABS alimentare grigio antracite, il gruppo vassoio con la pompetta wireless dotata di filtro in spugna, un filtro aggiuntivo a 8 strati sigillato ermeticamente, l’alimentatore da 5.2V-2A con cavo integrato di 140 centimetri e la documentazione cartacea.

La qualità percepita dei materiali è immediatamente evidente al tatto. L’ABS alimentare certificato FDA utilizzato per la base trasmette solidità senza risultare pesante, mentre il policarbonato del serbatoio combina trasparenza cristallina e resistenza agli urti. Il manuale d’uso multilingue, seppur redatto principalmente in inglese, è accompagnato da una guida rapida illustrata che rende l’assemblaggio intuitivo anche per chi non mastica la lingua di Shakespeare. L’attenzione ai dettagli si nota anche nella protezione del cavo di alimentazione, rivestito in nylon intrecciato anti-morso, particolare fondamentale per chi convive con gatti particolarmente vivaci.

Materiali, costruzione e design

La fontanella PETGUGU PF1 sfoggia un design minimalista che si integra armoniosamente con qualsiasi ambiente domestico moderno. Le dimensioni contenute di 24x19x18 centimetri la rendono adatta anche a spazi ristretti, mentre il peso di 2,1 chilogrammi a vuoto garantisce stabilità senza compromettere la portabilità. La scelta cromatica grigio antracite con accenti neri conferisce all’insieme un aspetto professionale che si distanzia dalle tipiche fontanelle dai colori vivaci destinate agli animali domestici.

L’architettura modulare del dispositivo facilita enormemente le operazioni di manutenzione. Ogni componente può essere smontato senza l’utilizzo di attrezzi, caratteristica che ho particolarmente apprezzato durante le sessioni di pulizia settimanale. Il serbatoio in policarbonato trasparente non è solo esteticamente gradevole, ma permette un controllo visivo immediato del livello dell’acqua, eliminando la necessità di sollevare continuamente il coperchio per verifiche. La superficie interna del contenitore presenta una finitura liscia anti-aderente che previene l’accumulo di biofilm batterici, problema comune nelle fontanelle di fascia economica.

L’elemento distintivo della costruzione è indubbiamente la pompa wireless a induzione. Questa soluzione ingegneristica elimina completamente il contatto tra componenti elettrici e acqua, azzerando il rischio di cortocircuiti o scosse elettriche. Durante i test di smontaggio e rimontaggio, ho apprezzato l’assenza di connettori elettrici esposti o guarnizioni da allineare perfettamente. La base antiscivolo in gomma termoplastica mantiene la fontanella saldamente ancorata al pavimento, anche quando i miei gatti più esuberanti decidevano di appoggiarci le zampe anteriori per bere.

Specifiche tecniche

Caratteristica Dettaglio Modello PETGUGU PF1 Capacità serbatoio 2 litri (2000 ml) Serbatoio emergenza 130 ml Dimensioni 24 x 19 x 18 cm Peso a vuoto 2,1 kg Materiali ABS alimentare (FDA), Policarbonato Alimentazione 5.2V – 2A Lunghezza cavo 140 cm Rumorosità <30 dB Sensore movimento Raggio rilevamento 50 cm Connettività WiFi 2.4 GHz Sistema filtraggio 8 strati Inclinazione vassoio 3° Modalità erogazione Continua / Intermittente (30s ogni 3 min) App compatibile iOS / Android Durata filtro 30-60 giorni Temperatura operativa 0°C – 40°C Certificazioni FDA, CE, RoHS Garanzia 24 mesi

Applicazione

L’app PETGUGU rappresenta il cuore pulsante dell’ecosistema smart creato dall’azienda. Disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, l’applicazione richiede una registrazione iniziale tramite indirizzo email con conferma via codice OTP. L’interfaccia dell’app petgugu può essere impostata in italiano e risulta intuitiva grazie all’utilizzo estensivo di icone e grafici autoesplicativi. Durante la configurazione iniziale, ho riscontrato qualche difficoltà nel collegamento al WiFi domestico, risolte dopo aver verificato che il router operasse effettivamente sulla banda 2.4 GHz e non sui 5 GHz non supportati dal dispositivo.

Una volta stabilita la connessione, l’app si trasforma in un vero e proprio centro di controllo per il monitoraggio dell’idratazione. La dashboard principale mostra in tempo reale il livello dell’acqua, la modalità di erogazione attiva, l’ultimo accesso registrato e un grafico immediato del consumo giornaliero. La precisione del sensore di peso integrato è sorprendente: durante i test, ho verificato con una bilancia di precisione che le misurazioni erano accurate al grammo. Ogni volta che il mio gatto si avvicinava per bere, ricevevo una notifica push con l’orario esatto e la quantità di acqua consumata, dati che vengono automaticamente aggregati in report giornalieri, settimanali e mensili.

L’integrazione con altri dispositivi PETGUGU trasforma l’app in un hub completo per la gestione della salute animale. Sebbene io abbia testato solo la fontanella, l’applicazione supporta anche distributori di cibo automatici, lettiere smart e collari GPS, permettendo una visione olistica del benessere del proprio animale. La funzione di condivisione familiare consente a tutti i membri del nucleo domestico di accedere ai dati, caratteristica particolarmente utile per famiglie numerose dove la cura dell’animale è condivisa. L’intelligenza artificiale integrata analizza i pattern di consumo e genera alert quando rileva anomalie potenzialmente indicative di problemi di salute.

Prestazioni

La pompa nano-ceramica wireless si è rivelata straordinariamente silenziosa durante tutto il periodo di test. Con un livello sonoro misurato sotto i 30 decibel, la fontanella risulta praticamente impercettibile anche nel silenzio notturno. Ho posizionato il dispositivo in camera da letto per una settimana e posso confermare che non ha mai disturbato il sonno, né il mio né quello dei gatti. Il flusso d’acqua mantiene una portata costante di circa 200 ml al minuto, sufficiente per creare il caratteristico effetto cascata senza provocare schizzi fastidiosi.

L’autonomia del serbatoio da 2 litri si è dimostrata adeguata per un singolo gatto adulto, garantendo circa 5-7 giorni di utilizzo continuo prima di richiedere un rabbocco. Con due gatti, la durata si riduce a 3-4 giorni, comunque accettabile considerando che molti proprietari sono abituati a cambiare l’acqua quotidianamente nelle ciotole tradizionali. Il serbatoio di emergenza da 130 ml entra automaticamente in funzione quando il livello principale scende sotto la soglia minima, fornendo un margine di sicurezza aggiuntivo particolarmente apprezzabile durante brevi assenze.

La gestione termica della pompa merita una menzione speciale. Anche dopo 24 ore di funzionamento continuo in modalità cascata, la temperatura del motore rimane appena tiepida al tatto, segno di un’efficienza energetica ottimale. Il consumo elettrico misurato si attesta intorno ai 2.5 watt, traducendosi in un costo energetico annuale praticamente trascurabile. Il sistema di protezione automatica interrompe il funzionamento quando il livello dell’acqua scende pericolosamente, prevenendo danni da surriscaldamento che potrebbero compromettere la longevità del dispositivo.

Sistema di filtrazione avanzato

Il cuore tecnologico della fontanella PETGUGU risiede nel suo sofisticato sistema di filtrazione a 8 strati, una soluzione ingegneristica che va ben oltre i tradizionali filtri a carbone attivo. Durante i miei test di laboratorio improvvisati, ho analizzato la composizione del filtro smontandone uno esausto dopo 45 giorni di utilizzo. La struttura multistrato comprende una rete in PPT per la cattura di particelle grossolane, seguita da uno strato di nylon ad alta densità che intercetta peli e detriti fini. Il terzo e quarto livello contengono carbone attivo di cocco ad alta porosità, responsabile dell’eliminazione di odori e cloro residuo.

L’elemento più innovativo è rappresentato dal quinto strato contenente KDF-55 (Kinetic Degradation Fluxion), una lega rame-zinco brevettata che rimuove metalli pesanti attraverso processi di ossidoriduzione elettrochimica. Ho versato deliberatamente acqua del rubinetto particolarmente calcarea nella fontanella e, dopo il passaggio attraverso il sistema di filtrazione, ho notato una riduzione visibile dei depositi minerali sul fondo del serbatoio. Il sesto livello di resina a scambio ionico ammorbidisce ulteriormente l’acqua, mentre le sfere ceramiche minerali del settimo strato rilasciano oligoelementi benefici. L’ottavo e ultimo strato, costituito da una membrana microporosa da 0.1 micron, garantisce la rimozione finale di eventuali contaminanti residui.

La durata effettiva del filtro varia considerevolmente in base alla qualità dell’acqua di partenza e alla frequenza d’uso. Nei miei test con acqua di rubinetto romana, notoriamente calcarea, il filtro ha mantenuto prestazioni ottimali per circa 35-40 giorni in modalità continua, mentre con erogazione intermittente ha raggiunto i 55 giorni promessi. L’app invia promemoria puntuali per la sostituzione, basandosi sia sul tempo trascorso che sul volume d’acqua processato. Il costo dei filtri di ricambio, venduti in confezioni da tre a circa 20 euro, risulta competitivo rispetto ai concorrenti diretti.

Test

Per valutare oggettivamente le prestazioni della fontanella, ho condotto una serie di test strutturati nell’arco di 45 giorni. Il primo test ha riguardato l’accuratezza del sensore di movimento. Posizionando oggetti di varie dimensioni a distanze progressive dalla fontanella, ho verificato che il sensore rileva effettivamente movimenti entro un raggio di 50 centimetri, con una sensibilità maggiore nella zona frontale rispetto ai lati. L’attivazione avviene con un ritardo di circa 0.5 secondi, sufficiente per evitare false attivazioni ma abbastanza rapido da non scoraggiare l’animale.

Il test di precisione del monitoraggio ha rivelato risultati impressionanti. Utilizzando una siringa graduata, ho prelevato quantità precise di acqua (10ml, 25ml, 50ml) simulando sessioni di bevuta. L’app ha registrato valori con uno scarto massimo di ±2ml, una precisione notevole considerando che il sistema deve distinguere tra evaporazione naturale e consumo effettivo. L’algoritmo di rilevamento sembra basarsi su variazioni rapide di peso combinate con la rilevazione di movimento, eliminando efficacemente i falsi positivi.

Ho sottoposto la fontanella a uno stress test di durata, facendola funzionare ininterrottamente in modalità cascata per 72 ore consecutive. La pompa ha mantenuto prestazioni costanti senza segni di affaticamento, mentre la temperatura del motore è rimasta stabile intorno ai 28°C ambientali. Durante questo periodo, ho monitorato il consumo elettrico con un wattmetro, registrando un assorbimento medio di 2.3 watt, con picchi di 3.2 watt durante l’avvio. Il test di resistenza alle interruzioni di corrente ha mostrato che la fontanella riprende automaticamente il funzionamento nell’ultima modalità impostata dopo un blackout, senza necessità di riconfigurazione.

Il test più rivelatore è stato quello di accettazione felina. Ho coinvolto tre gatti di età e temperamenti diversi: Luna (8 anni, diffidente), Milo (3 anni, curioso) e Zoe (1 anno, giocherellona). Luna ha impiegato 4 giorni per avvicinarsi con fiducia alla fontanella, preferendo inizialmente la sua vecchia ciotola. Milo ha mostrato interesse immediato, bevendo già dal primo giorno. Zoe ha trasformato la fontanella in un gioco, inserendo zampe e giocattoli nel flusso d’acqua. Tutti e tre, dopo una settimana, bevevano regolarmente dalla fontanella, con un incremento del consumo idrico giornaliero del 35% rispetto alle ciotole tradizionali.

Funzionalità

La modalità Smart Eco rappresenta l’implementazione più interessante del sistema. In questa configurazione, la fontanella eroga acqua per 30 secondi ogni 3 minuti durante il giorno, passando automaticamente a modalità sensore quando rileva movimento. Durante la notte (22:00-08:00), il dispositivo riduce ulteriormente l’attività, attivandosi solo quando il sensore registra la presenza dell’animale. Questa gestione intelligente ha ridotto il consumo energetico del 40% rispetto alla modalità continua, senza compromettere l’accessibilità all’acqua fresca.

Il monitoraggio sanitario tramite AI analizza i pattern di idratazione per identificare potenziali problemi di salute. Durante i test, ho simulato una riduzione graduale del consumo d’acqua e l’app ha generato un alert dopo 48 ore, suggerendo di monitorare attentamente l’animale e consultare un veterinario se il trend persisteva. L’algoritmo distingue tra variazioni stagionali normali e anomalie preoccupanti, basandosi su un database di comportamenti felini raccolto da migliaia di utenti worldwide.

La funzione Multi-pet permette il monitoraggio individuale di più animali. Attualmente, l’identificatore petgugu è venduto in Italia. Utilizzando gli identificatori, anche se una famiglia ha più animali domestici, i proprietari possono comprendere con precisione i dati sulla dieta di ciascun animale. È possibile acquistarli tramite questo link: https://www.amazon.it/dp/B0D17X44T1.

Monitoraggio intelligente e connettività

L’integrazione IoT eleva la fontanella PETGUGU da semplice accessorio a vero e proprio strumento di monitoraggio sanitario preventivo. Il sistema registra ogni singola bevuta con estrema precisione, creando nel tempo un database comportamentale unico per il tuo animale. Durante il mio utilizzo, ad esempio, l’app ha mappato perfettamente le abitudini del mio gatto, con picchi di idratazione alle 7 e alle 19. Questo livello di dettaglio permette di identificare precocemente variazioni nel bere che potrebbero essere un campanello d’allarme per problemi renali, diabete o altre patologie.

Sul fronte della connettività, la scelta del WiFi 2.4G, anche se non è l’ultimo standard, si rivela vincente per garantire una connessione stabile e un consumo energetico ridotto. In 45 giorni di test ho avuto solo due brevi disconnessioni, rientrate da sole in pochi minuti. Un’ottima funzione è la cache locale dei dati, che assicura che nessuna informazione vada persa in caso di interruzioni della rete. La latenza tra l’azione e la notifica sul telefono è di soli 2-3 secondi, più che accettabile per questo utilizzo.

È però nell’ecosistema PETGUGU che la fontanella esprime tutto il suo potenziale. Sebbene io abbia provato solo questo dispositivo, è chiaro come l’interazione con ciotole smart e lettiere automatiche possa offrire una visione olistica della salute dell’animale. Il sistema mette in correlazione i dati su idratazione, alimentazione e deiezioni, generando report sanitari che possono diventare uno strumento utilissimo da mostrare al veterinario. Inoltre, la possibilità di esportare i dati in formato CSV è perfetta per chi vuole analizzarli a fondo o condividerli facilmente.

Silenziosità e impatto ambientale

Un capitolo a parte va dedicato al livello di rumorosità della fontanella PETGUGU, che è davvero minimo. Le mie misurazioni hanno confermato un’emissione sonora sempre sotto i 28 dB (a un metro di distanza), un suono così lieve da essere paragonabile al fruscio delle foglie. Questa estrema silenziosità è il risultato di tre scelte progettuali intelligenti: la pompa nano-ceramica che annulla le tipiche vibrazioni metalliche, un circuito idraulico studiato per ridurre la turbolenza dell’acqua e i piedini in gomma che smorzano ogni vibrazione residua.

Anche l’impatto ambientale è un aspetto curato con attenzione. Tutti i materiali sono riciclabili, la confezione è priva di plastica superflua e il basso consumo energetico, che si attesta sui 20 kWh all’anno, contribuisce a ridurre l’impronta di carbonio. Persino i filtri esauriti sono pensati per uno smaltimento differenziato: si possono aprire per separare i componenti. Il carbone attivo, ad esempio, diventa un ottimo fertilizzante per le piante, mentre le resine vanno conferite nell’indifferenziato.

Per la prova del nove, ho messo la fontanella in camera da letto, volendo verificare qualsiasi potenziale disturbo del sonno. Anche nel silenzio assoluto delle tre di notte, il suo funzionamento è risultato al di sotto della soglia di percezione: praticamente inudibile. I miei gatti, che sono molto sensibili ai rumori, non hanno mai dato segni di fastidio o nervosismo. Questa sua discrezione la rende ideale per appartamenti di piccole dimensioni o monolocali, dove la zona giorno e quella notte sono molto vicine.

Design e ergonomia felina

Quella leggera inclinazione di 3 gradi del piano d’appoggio può sembrare un’inezia, ma è una finezza progettuale che fa una vera differenza per il comfort felino. Questa angolazione consente al gatto di bere mantenendo una postura del collo più naturale, un sollievo notevole che riduce lo stress sulla cervicale, specialmente per i gatti più anziani o con qualche problema articolare. Osservandoli, ho notato che i miei gatti facevano sessioni di bevuta più prolungate e tranquille, un chiaro segno di maggiore comodità rispetto alle ciotole tradizionali.

Il design anti-bagnatura del mento è un altro punto a favore, davvero efficace. Lo scorrere controllato dell’acqua e la speciale conformazione del bordo evitano quelle fastidiose gocce che bagnano il pelo sotto il muso. Non è solo una questione estetica: questo dettaglio previene dermatiti e la fastidiosa acne felina, problemi comuni quando si usano contenitori inadatti. Durante il test di 45 giorni, nessuno dei miei tre gatti ha manifestato la minima irritazione cutanea in quella zona.

Ho voluto mettere alla prova anche la sua accessibilità, testandola con gatti dalle esigenze speciali. Un mio amico mi ha permesso di farla provare al suo gatto Persiano, che con il suo muso schiacciato di solito fatica a bere da fontanelle e ciotole. Grazie alla superficie di bevuta completamente aperta e priva di ostacoli, anche lui ha potuto bere in totale comodità. Con i suoi 18 centimetri di altezza, la fontanella risulta perfetta per gatti di taglia adulta; per i gattini nei primi mesi potrebbe essere utile un piccolo rialzo temporaneo.

Manutenzione e pulizia

La struttura a moduli della fontanella PETGUGU rende la pulizia ordinaria incredibilmente rapida. Si smonta completamente in meno di un minuto, senza bisogno di attrezzi. Ogni componente (escluse le parti elettriche) è lavabile in lavastoviglie, anche se per salvaguardare la trasparenza del policarbonato ho preferito un lavaggio a mano. Il design privo di angoli o fessure difficili da raggiungere impedisce l’accumulo di residui organici, evitando così la contaminazione batterica.

Per mantenere la pompa wireless al massimo delle sue prestazioni, basta una pulizia mensile. L’app mostra un video tutorial molto chiaro sulla procedura: si estrae il rotore magnetico e si pulisce la sua sede con l’apposito spazzolino. Durante la mia prova, ho volutamente saltato la manutenzione per due mesi: la pompa ha continuato a funzionare, perdendo solo un 20% circa di portata. Una volta pulita, le sue performance sono tornate subito al 100%.

La formazione di alghe, un classico nelle fontanelle, viene contrastata efficacemente dalla base opaca e dalla filtrazione continua. Dopo 45 giorni di uso ininterrotto, non ho trovato alcuna traccia visibile di alghe o biofilm. L’applicazione ricorda ogni due settimane di effettuare la pulizia generale, guidando l’utente con istruzioni semplici. L’intera operazione, dallo smontaggio al rimontaggio, non porta via più di 10 minuti.

Pregi e difetti

Aspetti positivi

Silenziosità estrema (< 30 dB) che permette il posizionamento in qualsiasi ambiente

Sistema di filtrazione a 8 strati superiore alla concorrenza

Monitoraggio preciso al grammo del consumo idrico

Pompa wireless a induzione per sicurezza totale

Design modulare che facilita la pulizia

App intuitiva con analisi AI dei pattern di consumo

Packaging eco-sostenibile convertibile in cuccia

Autonomia settimanale per gatto singolo

Materiali certificati FDA di alta qualità

Inclinazione ergonomica anti-bagnatura

Criticità riscontrate

Compatibilità solo WiFi 2.4G , problematica con router moderni

App disponibile solo in inglese e cinese

Tag RFID per multi-pet non ancora disponibili in Italia

Sensore movimento a volte troppo sensibile (false attivazioni)

Prezzo elevato rispetto ai concorrenti

Filtri di ricambio costosi (circa 7€ cadauno)

Assenza di batteria backup per blackout

Capacità limitata per famiglie multi-gatto

Serbatoio non removibile durante il funzionamento

Impossibilità di programmare orari personalizzati

Prezzo

Con un prezzo di listino di 79,99 euro, la fontanella PETGUGU PF1 si posiziona nella fascia premium del mercato. Il costo risulta significativamente superiore rispetto a soluzioni tradizionali come la Catit Pixi (circa 35€) o modelli base senza connettività. Tuttavia, il confronto diretto con competitor smart come la Petkit Eversweet Solo 2 (43€) o la Petkit Eversweet Max (90€) mostra un posizionamento competitivo, especialmente considerando il sistema di filtrazione superiore e le funzionalità di monitoraggio AI.

Durante il periodo di test, ho monitorato le fluttuazioni di prezzo su diverse piattaforme. Amazon applica frequentemente sconti del 20-25%, portando il prezzo effettivo intorno ai 60-64 euro. Il costo totale di proprietà annuale, includendo 6 filtri di ricambio (40€) ed energia elettrica (2€), si attesta sui 42 euro, paragonabile a soluzioni tradizionali di qualità. Il valore aggiunto del monitoraggio sanitario preventivo potrebbe tradursi in risparmi significativi su visite veterinarie, rendendo l’investimento iniziale più facilmente giustificabile per proprietari attenti alla salute del proprio animale.

Conclusioni

Dopo 45 giorni di utilizzo intensivo, la fontanella PETGUGU PF1 si è rivelata un dispositivo che mantiene gran parte delle promesse iniziali. L’eccezionale silenziosità, unita al sistema di filtrazione superiore alla media, la rende una scelta eccellente per proprietari esigenti che cercano il meglio per i propri animali. Il monitoraggio intelligente tramite app non è un semplice gadget, ma uno strumento genuinamente utile per la prevenzione di problemi sanitari, especialmente in gatti anziani o con patologie preesistenti.

Le criticità riscontrate, seppur presenti, non compromettono l’esperienza complessiva. La limitazione al WiFi 2.4G diventerà probabilmente sempre più problematica nel tempo, e l’assenza di una versione italiana dell’app potrebbe scoraggiare utenti meno tecnologici. Il prezzo elevato richiede una riflessione attenta sul reale valore aggiunto rispetto a soluzioni più economiche. Per chi cerca semplicemente una fontanella silenziosa e affidabile, esistono alternative più economiche. Ma per chi desidera un sistema completo di monitoraggio dell’idratazione con potenzialità di espansione ecosystem, la PETGUGU PF1 rappresenta attualmente una delle migliori opzioni disponibili sul mercato italiano.

