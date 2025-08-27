Spotify cambia la musica: nuova chat privata con messaggi diretti

Spotify ha deciso di introdurre Messages, la funzione che consente lo scambio diretto di contenuti tra utenti. L’accesso è immediato e avviene dalla schermata di riproduzione, toccando la classica icona di condivisione. Da lì si sceglie un amico e si invia brano, episodio o audiolibro senza uscire da Spotify stesso. Perché creare tale funzionalità? Per dare un luogo interno dove custodire consigli e scoperte, senza disperderli tra chat sparse. La casella dedicata ai messaggi si raggiunge dall’icona del profilo, sempre visibile in alto a sinistra.

I contenuti scambiati non vanno più persi, ma restano memorizzati in un archivio consultabile, pronto a riaccendere un ricordo o un’emozione. Gli utenti possono dialogare con chi condivide il piano Spotify, ma anche con chi è stato già incontrato grazie a funzioni come Jams, Blends o playlist collaborative. L’esperienza appare centralizzata e più fluida. Perché affidarsi ancora ad app di terze parti per consigliare un brano? Con questa scelta, Spotify amplia gli orizzonti musicali.

Privacy e sicurezza della funzione Spotify

Ogni messaggio è privato, arricchito da testo ed emoji, protetto da crittografia e da strumenti di controllo immediato. È prevista la possibilità di accettare o rifiutare richieste, bloccare utenti sgraditi o persino disattivare del tutto la funzione. I contenuti sospetti si segnalano con una semplice pressione prolungata. Il sistema di Spotify monitora e rimuove ciò che viola le regole, offrendo protezione a chi desidera usare l’app senza timori. Resta l’incognita: anche i profili degli artisti potranno sfruttare questo canale per un contatto diretto con i fan? Per ora, Spotify precisa che la funzione affianca le altre forme di condivisione come Instagram, WhatsApp, Facebook, Snapchat e TikTok. Il lancio riguarda soltanto mercati selezionati e non è chiaro quando arriverà in Italia. L’idea di un’app capace di diventare non solo lettore musicale, ma anche spazio di relazione, accende però l’attesa. Quanti ricordi nasceranno da un semplice messaggio contenente un brano?