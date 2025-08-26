Ad
Meta arricchisce Facebook e Instagram con traduzioni IA per Reels

Meta introduce traduzioni vocali AI per Reels su Facebook e Instagram: doppia lingua, sincronizzazione labiale e crescita dei creator

scritto da Rosalba Varegliano
Meta ha appena rivoluzionato il modo in cui i creator ampliano il proprio pubblico sulle sue piattaforme,  Facebook e Instagram. Arriva lo strumento di traduzione vocale basato su intelligenza artificiale. Pensato per i Reels, il sistema permette di tradurre automaticamente i contenuti. Per il momento, è disponibile da inglese a spagnolo e viceversa. Inoltre, preserva tono, timbro e personalità della voce originale.

Prima di pubblicare, chi crea un Reel può attivare l’opzione “Traduci la tua voce con Meta AI” e scegliere se sincronizzare i movimenti labiali, per rendere la traduzione ancora più realistica. Il video tradotto può essere visualizzato in anteprima, approvato o disattivato, senza modificare in alcun modo il contenuto originale.

Meta, una spinta globale per i creator con le novità sbarcate su Facebook e Instagram

I video tradotti vengono mostrati automaticamente agli utenti nella loro lingua preferita. Un piccolo badge indica l’uso dell’IA per la traduzione. L’accesso a questa funzione è gratuito, ma è riservato ai creator su Facebook con almeno 1.000 follower e a tutti gli account pubblici su Instagram. Meta segnala un aumento dell’engagement fino al 20% sui contenuti tradotti. Questo è un segnale chiaro dell’impatto sull’espansione verso nuovi mercati e, quindi, nuovi utenti.

I creator possono anche caricare fino a 20 tracce audio tradotte manualmente tramite il Meta Business Suite. Questo è utile se vogliono personalizzare ulteriormente la comunicazione con i propri seguaci. Inoltre, il pannello Insights offre ora dati sulle visualizzazioni suddivise per lingua. È uno strumento prezioso per comprendere come cresce e si diversifica il proprio pubblico internazionale.

Meta promette di aggiungere presto altre lingue. Anche se per ora, non sono stati specificati i tempi o quali saranno le prossime. Con questa novità, il gruppo di Menlo Park favorisce la creazione di contenuti più accessibili e globali. Così, abbatte le barriere linguistiche che finora limitavano la diffusione dei video, così come di altri contenuti.

