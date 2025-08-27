GuliKit: annunciati due nuovi controller per la resistenza degli stick

GuliKit ha deciso di sorprendere gli appassionati alla Gamescom 2025. L’azienda, infatti, ha presentato due controller che promettono di cambiare il modo in cui si interagisce con i giochi. Si tratta dei TT Pro e TT Max. La caratteristica che li rende davvero unici riguarda gli stick analogici, la cui resistenza può essere modificata in maniera praticamente infinita. Tale approccio sfrutta la tecnologia TMR, o Tunneling MagnetoResistance. Una soluzione emergente che sta attirando sempre più interesse nel settore. Ciò, infatti, consente di ridurre problemi come lo stick drift senza ricorrere a sistemi costosi o energivori come quelli basati su sensori Hall Effect.

Nuovi controller presentati da GuliKit: ecco i dettagli

Al momento, non è ancora chiaro come funzionerà nel dettaglio la regolazione della resistenza degli stick. Né quali saranno i limiti massimo e minimo. Ciò che si sa è che i controller saranno compatibili con tutte le versioni di Nintendo Switch, inclusa la nuova Switch 2 con risveglio remoto. Inoltre, funzioneranno anche con PC, Android e iOS. La connessione Bluetooth sarà ottimizzata dalla tecnologia proprietaria Hyperlink 2. Pensata per ridurre le latenze e garantire tempi di risposta rapidi.

Rispetto al prototipo mostrato lo scorso anno, i due nuovi modelli mostrano una chiara evoluzione nel design. La forma ricorda quella dei controller Xbox, ma gli stick sono disposti in maniera simmetrica, richiamando il layout dei pad PlayStation. Mentre i tasti principali sono “invertiti” rispetto agli standard Microsoft. I trigger posteriori, poi, offrono due modalità operative: analogica, per una pressione graduale, o digitale, per un’azione più rapida e immediata.

Inoltre, GuliKit ha annunciato piani futuri per kit di aggiornamento basati sulle levette TMR regolabili. I quali potranno essere utilizzati anche sui controller ufficiali di PS5, PS4, Xbox Series e Switch Pro di prima generazione. Permettendo una personalizzazione più profonda dei pad già in commercio.

Per quanto riguarda il prezzo, il TT Pro sarà disponibile a 50 dollari, mentre il TT Max costerà 70 dollari. Quest’ultimo modello include anche accessori aggiuntivi come levette di diverse forme e altezze e D-Pad intercambiabili con configurazioni a quattro o otto direzioni.