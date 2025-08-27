Microsoft dice addio alla “fabbrica di software” per AI e sicurezza

Microsoft archivia definitivamente la visione originaria di Bill Gates. La celebre “software factory”, pilastro concettuale degli anni d’oro dell’azienda, non basta più a rispondere alle sfide dell’era dell’intelligenza artificiale. A dirlo chiaramente è Satya Nadella, CEO del colosso di Redmond, che in un documento interno ha delineato un cambio di paradigma netto. “Oggi non basta più essere produttori di software. Serve reinventare tutto, partendo dalla sicurezza e dall’intelligenza artificiale”.

Numeri record, ma anche tagli: Microsoft si ristruttura per il futuro

Una dichiarazione che arriva in un momento di massima forza per l’azienda. Con una capitalizzazione di mercato che ha superato i 4.000 miliardi di dollari, Microsoft è oggi uno dei player più solidi al mondo. Il successo di Windows e della suite Microsoft 365, utilizzata da miliardi di utenti, è solo la base di partenza. Ma Nadella guarda avanti, convinto che il modello costruito negli anni Novanta non sia più sufficiente per restare competitivi. I nuovi pilastri sono chiari. AI, sicurezza e qualità.

Nel trimestre chiuso al 30 giugno 2025, Microsoft ha registrato ricavi per 76,4 miliardi di dollari, con un utile netto di 27,2 miliardi. Una crescita trainata dal cloud e dai servizi intelligenti. Eppure, nonostante i risultati, l’azienda ha tagliato oltre 9.000 posti di lavoro. Segno che la trasformazione non è solo teorica, ma organizzativa. La direzione è tracciata. Si lavora affinché l’intelligenza artificiale sarà il cuore dei prodotti futuri. E la sicurezza diventerà il criterio guida di ogni sviluppo.

La nuova strategia coinvolge anche il sistema operativo. Windows è destinato a diventare un ambiente multimodale, interattivo e predittivo, grazie a tecnologie come Copilot, Recall e Live Captions. Ma proprio Recall, accusato da molti di essere un rischio per la privacy, ha mostrato quanto sia fragile l’equilibrio tra innovazione e fiducia. Non a caso, parte della retribuzione dei dirigenti Microsoft sarà legata al rispetto di standard elevati in tema di sicurezza.

Con questa svolta, Nadella trasforma Microsoft in un’azienda orientata non più alla quantità di software, ma alla sua intelligenza, affidabilità e integrazione. Una visione destinata a influenzare profondamente il futuro del computing a livello mondiale.