Copertina-Google-Pixel-10

Da vecchio amante dell’ergonomia, non pensavo che un telefono da 6,3″ potesse sembrare comodo come una mano. Invece il Google Pixel 10 con il suo display Actua è entrato nella mia vita e non ne è più uscito. È un flagship senza fanfara, ma con la concretezza di chi ha imparato dai suoi errori. A bordo ci sono Android 16 puro, l’hardware che spinge Gemini AI, un hardware solido e una batteria che non ti lascia a piedi. Ecco perché non l’ho mollato neanche mezz’ora dopo la presentazione.

https://youtu.be/3vDjWeUnZxI

Display

Google chiama così il pannello del Pixel 10: Actua, profondità 20:9, OLED FHD+, fino a 3 000 nits di luminosità e refresh rate variabile tra 60 e 120 Hz. È stato subito evidente mentre scorrevano i menu e le pagine web: contrastato, fluido e perfettamente visibile anche sotto la luce del sole. Il vetro è Gorilla Glass Victus 2, lucido davanti e satinato dietro, con un telaio in alluminio riciclato. Bello da vedere, piacevole da toccare e… anche da tenere in tasca (è spesso 8,6 mm, pesa 204 g). Punto di partenza perfetto per un uso intensivo.

Scheda hardware

Il cuore pulsante è il nuovo Tensor G5, realizzato da Google in 3 nm con tecnologia TSMC. Non è solo potenza: è intelligenza veloce e fredda, con il supporto di Gemini Nano, Magic Cue che anticipa i tuoi bisogni, la traduzione in tempo reale, app auto-suggest in chiamata… insomma, un assistente che capisce e agisce, senza pregare. Il tutto gira fluido, senza surriscaldare, e con l’impegno di sette anni di aggiornamenti.

Modulo fotografico

Per la prima volta sul modello base arriva un teleobiettivo 10,8 MP con zoom ottico 5x. Lo affiancano un sensore principale da 48 MP e uno ultrawide da 13 MP. Buona qualità, zoom nitido, HDR preciso: un bel salto rispetto al passato. E la selfie cam da 10,5 MP con autofocus? Sarebbe una banalità se Google non l’avesse integrata bene nel flusso app. Video fino al 4K a 60 fps, stabilizzazione solida: anche la fotocamera non ti impone di scegliere tra leggerezza e qualità.

Ricarica magnetica

Ti attacchi un accessorio e senti subito il clic magnetico di Pixelsnap. Ricarica wireless Qi2 inclusa. È un dettaglio che cambia l’esperienza quotidiana. Hai un supporto in auto o sotto la scrivania? Vuoi attaccare una power bank magnetica? Un gesto semplice che però ti ti accorge di aver cominciato a dare per scontato. È il tipo di piccola cosa che poi manca.

Autonomia

La batteria è da 4 970 mAh e nella mia routine stressata ha retto tra 24 e 30 ore abbondanti di uso continuativo: mail, streaming, AI, social e qualche foto. La ricarica via USB-C arriva al 55% in 30 minuti. È affidabile, senza fronzoli. Fast o slow, ma sta su. Una soddisfazione rara per uno smartphone con display così brillante.

Software

Android 16 con Material 3 Expressive anima ogni gesture e ogni animazione. Ma non è solo estetica: ci sono Magic Cue, Live Translate, Camera Coach che ti guida a scattare foto migliori e i widget RAM live per i tuoi luoghi preferiti. Il Pixel 10 ti prende la mano e ti porta dove devi arrivare, evitando confusione. È un approccio elegante, ma sorprendentemente pratico.

Ecosistema Pixel: più fluido con Watch e Buds

Durante l’evento sono arrivati anche il Pixel Watch 4 e i Pixel Buds 2a. Il watch, con gesture e AI, e le cuffie con ANC e Tensor A1, amplificano l’esperienza Pixel. Avere tutto sincronizzato, con notifiche, AI sul polso e audio pulito, è la ciliegina su una torta che diventa ecosistema. Ancora non li ho potuti provare ma sono molto curioso di vedere l’orologio con il suo nuovo design”a cupola”.

Conclusione

Così, con un display mozzafiato, uno chip intelligente, una fotocamera completa e la ricarica magnetica integrata, il Pixel 10 ha guadagnato un posto stabile nella mia routine. È il primo Pixel “normale” che mi fa pensare: lo uso, lo appoggio, non ci penso più. È quello che mi serviva: sobrio, potente, intelligente. Senza i iniziali, ma con tutta la sostanza Google. Bello, pastoso e utile. I prezzi sono alti, si parla di 999€ per il modello da 256 GB, ma io consiglio di aspettare le prime offerte e i primi sconti per poterlo acquistare.