TCL 60 Ultra NxtPaper: smartphone con maxi schermo da 7,2″

TCL 60 Ultra NXTPAPER

TCL ha svelato il nuovo TCL 60 Ultra NxtPaper, uno smartphone che si distingue immediatamente per il suo display gigante da 7,2 pollici. Si tratta di un pannello LCD Full HD+ con refresh rate da 120 Hz, arricchito dalla tecnologia NxtPaper, che riduce la luce blu, limita i riflessi e migliora la leggibilità in qualsiasi condizione. L’obiettivo è offrire un’esperienza più naturale e meno affaticante per la vista, avvicinando lo schermo alla sensazione della carta.

Il cuore del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 7400, supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, espandibile tramite micro-SD. Il sistema operativo gira su Android 15, con interfaccia TCL ricca di personalizzazioni pensate per sfruttare al meglio l’ampio display di cui dispone. La certificazione IP68 contro acqua e polvere lo rende poi particolarmente resistente, qualità non comune tra smartphone di queste dimensioni.

Potenza, foto e intrattenimento senza compromessi per il nuovo TCL 60 Ultra NxtPaper

Il comparto fotografico è di alto livello. Vanta una tripla camera posteriore con sensore principale da 50 MP, teleobiettivo periscopico da 50 MP con stabilizzazione ottica e zoom ottico 3×, oltre a un ultra-grandangolare da 8 MP. Per i selfie è presente una camera frontale da 32 MP, pensata per scatti nitidi e definiti oltre che per videochiamate in alta qualità.

La batteria da 5.200 mAh garantisce una buona autonomia, sufficiente per un’intera giornata di utilizzo, bilanciando la grandezza del display e la fluidità a 120 Hz. Non è la più capiente sul mercato, ma rappresenta un compromesso intelligente per contenere peso e spessore del device.

Con il 60 Ultra NxtPaper, TCL punta a chi cerca uno smartphone diverso dal solito: un mix tra potenza, multimedialità e comfort visivo. È un dispositivo pensato per chi lavora, legge o guarda contenuti per ore e desidera uno schermo ampio, anche a costo di maneggiarlo con meno praticità. Al contempo, fluido e meno stancante, godendo di ottime prestazioni e qualità degli obiettivi.