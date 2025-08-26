Xermosol, la maniglia UV che elimina il 99,9% dei batteri

C’è qualcosa di affascinante nelle invenzioni nate da un’esigenza concreta, soprattutto quando arrivano da contesti dove le risorse sono limitate ma la creatività sembra non avere confini. È il caso di Xermosol, una maniglia che, pur nella sua semplicità, porta con sé un’idea quasi rivoluzionaria: eliminare il 99,9% dei batteri in appena 30 secondi grazie alla luce ultravioletta. A pensarci è stato Rayvon Stewart, un giovane giamaicano che non si è fermato davanti agli ostacoli e ha trasformato un’intuizione in qualcosa di tangibile, destinato a migliorare la vita di moltissime persone.

Dalla Giamaica la maniglia che si auto-disinfetta in mezzo minuto

Xermosol non è un oggetto avveniristico dall’aspetto complesso: ricorda piuttosto Pac-Man, con un corpo che custodisce i componenti elettronici e una parte illuminata dalle luci UV. Basta il contatto per attivare il processo di disinfezione, senza detergenti, senza odori, senza sostanze chimiche. In meno di mezzo minuto la superficie è di nuovo sicura da toccare. È un’idea pratica, pensata per ambienti come scuole, ospedali e uffici, cioè luoghi in cui le maniglie sono un passaggio obbligato per centinaia di persone ogni giorno.

La storia di Stewart rende il tutto ancora più coinvolgente. Cresciuto a Mount Prospect, in Giamaica, è stato il primo della sua famiglia ad arrivare all’università. Dopo aver lavorato a un software per provare i vestiti virtualmente, ha vissuto un’esperienza di volontariato in ospedale che gli ha cambiato prospettiva. È lì che si è reso conto di quanto le maniglie delle porte, spesso trascurate, siano in realtà tra i veicoli più comuni di trasmissione batterica. Da quell’osservazione semplice, quasi banale, è nata la scintilla che ha dato vita a Xermosol.

Il suo progetto non è passato inosservato: ha già ricevuto riconoscimenti prestigiosi, come il Premio Nazionale del Primo Ministro per la Gioventù e il Commonwealth Health Innovations Awards. Ora Stewart sta lavorando al brevetto internazionale, con l’obiettivo di portare questa invenzione oltre i confini della sua isola. Non sorprende che anche il mondo accademico lo stia seguendo con interesse: la microbiologa Camille-Ann Thoms-Rodriguez parla di Xermosol come di un motivo d’orgoglio, la prova che l’innovazione non appartiene solo ai grandi centri di ricerca dei Paesi più ricchi, ma può nascere ovunque ci siano passione e visione.

Alla fine, Xermosol non è soltanto una maniglia: è il simbolo di come la tecnologia, se guidata da necessità reali, possa trasformarsi in uno strumento di cambiamento, capace di unire funzionalità, semplicità e un pizzico di genialità.