Samsung Galaxy S25 Edge: sconto PAZZO su Amazon con un REGALO incredibile

Samsung Galaxy S25 Edge è disponibile in super promozione su Amazon con sconto imperdibile.

Vi attende uno sconto assolutamente imperdibile in questi giorni su Amazon, dove gli utenti possono pensare a tutti gli effetti di acquistare un Samsung Galaxy S25 Edge pagandolo molto meno del previsto, circa 300 euro di sconto, ma soprattutto avendo in cambio anche il Galaxy Book4 in regalo.

Le sue dimensioni parlano di un device comunque più che bilanciato per gli standard a cui siamo solitamente abituati, 158,2 x 75,6 millimetri, con due plus in particolare: è estremamente sottile (soli 5,8 millimetri di spessore) e prevede un peso decisamente ridotto, pari a soli 163 grammi. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, trattasi di un dynmic AMOLED 2X con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, raggiunge una densità di 513 ppi, protezione Gorilla glass Victus 2 ed anche un refresh rate a 120Hz (con 16 milioni di colori).

Sotto il cofano si può trovare un ottimo processore, il top di gamma del momento, è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 4,47 GHz, passando anche per GPU Adreno 830, ed una configurazione che prevede 12GB di RAM con 512GB di memoria interna (non espandibile, come era lecito immaginarsi).

Samsung Galaxy S25 Edge, attenzione al nuovo sconto speciale

Occasione imperdibile per tutti coloro che da tempo aspettavano l’opportunità di mettere le mani sul Samsung Galaxy S25 Edge, difatti il consumatore può andare a spendere solamente 999 euro per il suo acquisto, contro i 1299 euro previsti in origine di listino. Uno sconto di 300 euro applicato in modo completamente automatico e disponibile per ogni consumatore che effettuerà l’acquisto a questo link.

Samsung Galaxy S25 Edge, Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 3.900 mAh, Titanium Icyblue [Versione italiana]
    Ciò che rende la promozione ancora più speciale è, come era lecito immaginarsi, la possibilità di ricevere anche in regalo il Samsung Galaxy Book4 riscattandolo direttamente sul sito ufficiale di Samsung.

