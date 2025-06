Chevrolet Corvette ZR1X : la sportiva adatta alle piste da 1.078 CV

Chevrolet svela la nuova ZR1X, evoluzione brutale della ZR1, spinta dal nuovo V8 biturbo LT7 da 5.5 litri. Il motore termico eroga 1.078 cavalli a 7.000 giri e 1.123 Nm a 6.000. Accanto a lui lavora un motore elettrico da 189 cavalli e 197 Nm, posizionato sull’asse anteriore. Nessun collegamento meccanico, ma sinergia perfetta. La trazione integrale prende forma grazie all’elettrico, attivo fino a 257 km/h. Due turbocompressori da 76 millimetri, lubrificazione a carter secco e albero motore piatto forgiato scolpiscono un’anima da corsa. Il cambio automatico a doppia frizione con otto rapporti trasmette la potenza alle ruote posteriori. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi mozza il fiato, mentre i 400 metri si coprono in soli 9 secondi. Il sistema eAWD, evoluzione di quello della E-Ray, governa le quattro ruote adattandosi con intelligenza. La batteria da 1,9 kWh si ricarica da sola, sfruttando la rigenerazione. La velocità massima? Oltre 241 km/h.

Trazione integrale, assetto da corsa per una Chevrolet da urlo

La Chevrolet ZR1X mette a disposizione modalità di guida speciali, pensate per spremere ogni cavallo. Endurance ottimizza la ricarica. Qualifying punta tutto sulla prestazione. Push-to-Pass libera per pochi istanti tutta la potenza disponibile. PTM Pro elimina gli aiuti elettronici, lasciando solo Launch Control, Regen Brake Torque Vectoring e Front Axle Pre-Control. Il telaio, governato dal sistema eAWD, si adatta grazie alle sospensioni a controllo magnetico. Troviamo due assetti: uno con Michelin Pilot Sport 4S e l’altro, lo ZTK Performance, con Michelin Pilot Cup 2R e taratura più estrema. L’impianto frenante, con dischi carboceramici da 16,5 pollici e pinze Alcon da 10 pistoncini all’anteriore e 6 al posteriore, è il più potente mai montato da GM. Realizzata nello storico impianto di Bowling Green, la Chevrolet ZR1X è costruita in America, con il motore LT7 assemblato a mano nel Performance Build Center. Prestazioni da hypercar e tecnologia ibrida fuse in un corpo Corvette. In attesa del prezzo ufficiale, la Chevrolet ZR1X accende già i sogni ad alta velocità.