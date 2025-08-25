Galaxy S25 FE: il dispositivo dovrebbe avere più storage del previsto

Uno dei dispositivi del momento senza ombra di dubbio e il Galaxy S25 FE, l’erede del modello precedente che, come ogni anno rappresenta un po’ quell’anello di congiunzione tra la fascia media e la fascia alta che unisce elementi un po’ da uno e un po’ dall’altra in modo da offrire agli utenti una soluzione che gli permette di garantirsi caratteristiche interessanti senza spendere cifre eccessive, il device sta per arrivare e ovviamente le voci di corridoio si sprecano proprio attorno a quest’ultimo, tutti sono interessati a questa dispositivo dal momento che sono tutti curiosi di vedere cosa Samsung deciderà di introdurre come caratteristiche in più, oggi vi portiamo un ulteriore dettaglio.

Più storage

Il modello precedente di questo smartphone in passato arrivò sia nella versione da 128 GB che da 256 ma in alcuni mercati selezionati arrivò anche, l’Europa non fu tra i mercati selezionati per ricevere questa versione con ancora più memoria, a quanto pare per il dispositivo di quest’anno qualcosa potrebbe cambiare, insistenti voci di corridoio affermano infatti che il device arriverà anche in versione da 512 GB, nello specifico la variante più piccola avrà un prezzo di 749 €, la variante intermedia un prezzo di 809 € mentre la variante con il taglio di memoria più alta arriverà 929 €.

Per il resto le caratteristiche dovrebbero essere quelle che abbiamo già annunciato, ovvero un display AMOLED da 6,7 pollici a 120Hz, un processore Exynos 2400 e un comparto fotografico composto da un sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x.

Non rimane che attendere dunque la presentazione ufficiale per capire se tutte queste indiscrezioni saranno confermate o se avremo davanti un dispositivo diverso da quello che ci aspettiamo, sicuramente il device rappresenterà un’ottima scelta per molti utenti che magari vogliono avere tra le mani un dispositivo che sa di top di gamma senza avere un prezzo necessariamente incredibile come i top che già conosciamo.