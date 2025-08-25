Ad
AndroidNews

Redmi Note 15 Pro Plus è arrivato ufficialmente in Cina

L’atteso smartphone Redmi Note 15 Pro Plus ha un nuovo look e una robustezza mai vista.

scritto da Manuela Poidomani
Redmi Note 15 Pro Plus

Giovedì 21 agosto, in Cina, è successo qualcosa di straordinario. È stato presentato ufficialmente il Redmi Note 15 Pro Plus. Il nuovo top di gamma della serie Note. L’annuncio è arrivato attraverso il social network Weibo. Accompagnato anche dalle prime immagini ufficiali che ne mostrano il design. Il dispositivo punta a unire raffinatezza estetica e resistenza strutturale. Grazie a soluzioni inedite per la fascia media del mercato. Il design del nuovo smartphone introduce per la prima volta su un modello Redmi una curvatura simmetrica micro-curva su entrambi i lati. E questa garantisce una presa più comoda e un aspetto più elegante.

Redmi Note 15 Pro Plus avrà Snapdragon 7s Gen 4 e Android 15

Ma la vera rivoluzione è nella resistenza: il pannello frontale è protetto dal Xiaomi Crystal Glass, mentre il retro è in fibra di vetro ad alta tenacità. Il risultato è una struttura capace di sopportare urti e cadute ben più della media. Redmi afferma che il Note 15 Pro Plus è in grado di superare 50 cadute consecutive da due metri su una superficie in granito, un primato assoluto nel settore.

A livello hardware, le specifiche tecniche ufficiali non sono ancora state completamente svelate dall’azienda. Tuttavia, il passaggio del dispositivo su Geekbench offre già molte indicazioni. Il modello identificato come 2510ERA8BC è dotato di un processore che sembra essere una versione potenziata dello Snapdragon 7s Gen 3, forse commercializzato come 7s Gen 4. I dati di benchmark rivelano una CPU con core fino a 2.71GHz e una GPU Adreno 810.

Il dispositivo testato dispone di 16 GB di RAM e gira su Android 15, superando i 1.200 punti in single-core e oltre 3.200 in multi-core. Le prestazioni, dunque, sembrano promettere un’esperienza fluida e potente, all’altezza dei migliori mid-range in circolazione.

Il Note 15 Pro Plus sarà anche il primo dispositivo Redmi con connettività satellitare. Il display dovrebbe essere un OLED quad-curvo da risoluzione 1.5K, mentre la batteria, da ben 7.000 mAh, supporterà la ricarica rapida a 90W. Il comparto fotografico include un doppio sensore da 50 MP, con lente principale e teleobiettivo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.