Redmi Note 15 Pro Plus è arrivato ufficialmente in Cina

Giovedì 21 agosto, in Cina, è successo qualcosa di straordinario. È stato presentato ufficialmente il Redmi Note 15 Pro Plus. Il nuovo top di gamma della serie Note. L’annuncio è arrivato attraverso il social network Weibo. Accompagnato anche dalle prime immagini ufficiali che ne mostrano il design. Il dispositivo punta a unire raffinatezza estetica e resistenza strutturale. Grazie a soluzioni inedite per la fascia media del mercato. Il design del nuovo smartphone introduce per la prima volta su un modello Redmi una curvatura simmetrica micro-curva su entrambi i lati. E questa garantisce una presa più comoda e un aspetto più elegante.

Redmi Note 15 Pro Plus avrà Snapdragon 7s Gen 4 e Android 15

Ma la vera rivoluzione è nella resistenza: il pannello frontale è protetto dal Xiaomi Crystal Glass, mentre il retro è in fibra di vetro ad alta tenacità. Il risultato è una struttura capace di sopportare urti e cadute ben più della media. Redmi afferma che il Note 15 Pro Plus è in grado di superare 50 cadute consecutive da due metri su una superficie in granito, un primato assoluto nel settore.

A livello hardware, le specifiche tecniche ufficiali non sono ancora state completamente svelate dall’azienda. Tuttavia, il passaggio del dispositivo su Geekbench offre già molte indicazioni. Il modello identificato come 2510ERA8BC è dotato di un processore che sembra essere una versione potenziata dello Snapdragon 7s Gen 3, forse commercializzato come 7s Gen 4. I dati di benchmark rivelano una CPU con core fino a 2.71GHz e una GPU Adreno 810.

Il dispositivo testato dispone di 16 GB di RAM e gira su Android 15, superando i 1.200 punti in single-core e oltre 3.200 in multi-core. Le prestazioni, dunque, sembrano promettere un’esperienza fluida e potente, all’altezza dei migliori mid-range in circolazione.

Il Note 15 Pro Plus sarà anche il primo dispositivo Redmi con connettività satellitare. Il display dovrebbe essere un OLED quad-curvo da risoluzione 1.5K, mentre la batteria, da ben 7.000 mAh, supporterà la ricarica rapida a 90W. Il comparto fotografico include un doppio sensore da 50 MP, con lente principale e teleobiettivo.