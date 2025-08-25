Lyca Mobile lancia l’offerta Port-in a 5,99€, TUTTO INCLUSO

Lyca Mobile rinnova la sua proposta commerciale in Italia con un piano dedicato a chi decide di effettuare la portabilità del numero. La nuova offerta, denominata Port-in 599, mette a disposizione 180GB di traffico dati al mese, insieme a minuti illimitati e 200SMS, al costo di appena 5,99€ ogni 30 giorni. Si tratta di una delle soluzioni più economiche del mercato attuale.

Il piano è pensato esclusivamente per i clienti che scelgono di passare a Lyca Mobile da un altro operatore.

L’attivazione è immediata dopo la conferma della registrazione. Vi è persino la possibilità di utilizzare un numero provvisorio fino al completamento della portabilità. L’offerta si rinnova automaticamente ogni 30 giorni, purché sia presente credito sufficiente sulla SIM. In caso contrario si avranno 90 giorni di tempo per ricaricare e riattivare il piano.

Lyca Mobile: navigazione veloce e roaming incluso

L’offerta Port-in 599 non si limita a un ampio pacchetto di dati e chiamate illimitate. LycaMobile conferma infatti la compatibilità con il servizio VoLTE. Quest’ultimo consente di effettuare chiamate in alta qualità sfruttando la rete 4G. Purché ovviamente il dispositivo utilizzato sia compatibile.

Per quanto riguarda il roaming in Europa, la promo prevede 8GB di traffico dati inclusi, oltre ai minuti e agli SMS illimitati. Una dotazione che permette di restare connessi anche durante i viaggi senza costi aggiuntivi, nel rispetto della politica di uso corretto prevista dal regolamento europeo.

L’intera procedura di attivazione è pensata per essere semplice e rapida. Dopo l’acquisto, l’utente riceve un messaggio di conferma e può verificare in qualsiasi momento lo stato dell’offerta digitando il codice *137#. È richiesto l’uso di una carta di credito o debito valida per completare la registrazione e i successivi rinnovi. Con questa proposta, Lyca Mobile mira a conquistare nuovi clienti puntando su un rapporto qualità-prezzo estremamente competitivo. La combinazione di 180GB, minuti illimitati e costo mensile ridotto potrebbe attrarre chi cerca un piano ricco di dati senza vincoli contrattuali.