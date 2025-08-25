Ad
Il tuo allarme a portata di smartphone: gestire la sicurezza con un’app

Se è vero che la sicurezza domestica continua ad essere una delle priorità per quasi ogni famiglia, è altrettanto vero che, nel corso degli anni, sono cambiati i sistemi per metterla concretamente in pratica.

scritto da D'Orazi Dario

C’è stata infatti una netta evoluzione di impianti e soluzioni che, spinti dalla tecnologia e dalla digitalizzazione, sono diventati innovativi, intelligenti e altamente efficienti. In particolare, i vecchi sistemi cablati, complessi da installare e rigidi nella gestione, hanno lasciato spazio a nuovi impianti di allarme wireless che, tramite dispositivi di ultima generazione, come i kit di allarme senza fili Verisure, consentono il monitoraggio e controllo totale tramite app, anche da remoto, trasformando lo smartphone in una vera e propria centrale di comando tascabile e offrendo un’esperienza interattiva e su misura. Vediamo quali sono le principali funzionalità dei moderni kit di allarme senza fili.

Attivazione e disattivazione remota: il controllo totale, ovunque tu sia

Una delle principali funzionalità dei kit allarme senza fili è la possibilità di attivare e disattivare l’impianto in qualunque momento e da qualunque luogo, con un semplice clic.

Questo consente di avere sempre la certezza che il sistema sia in azione e di poter intervenire tempestivamente in caso di necessità, anche a distanza.

Si tratta di una flessibilità operativa che semplifica la gestione quotidiana, offrendo controllo totale in tempo reale che si traduce in maggiore sicurezza, serenità e autonomia. Inoltre, sempre tramite i kit allarme senza fili, è possibile programmare fasce orarie in cui il sistema si inserisce automaticamente, guadagnando ulteriore libertà totale di gestione.

Notifiche in tempo reale e avvisi personalizzati: essere sempre informati

Altra funzionalità dei kit allarme senza fili è la capacità di inviare notifiche e avvisi in tempo reale in caso di tentata effrazione (quando un sensore rileva un’apertura forzata), fumo o gas nell’abitazione (tramite rilevatori ambientali integrati), apertura di porte e finestre o rischio di pericolo imminente.

La possibilità extra è di decidere in totale autonomia quali eventi generano avvisi, impostando quelli più rilevanti.

Monitoraggio video in diretta e registrazioni: gli occhi sulla tua casa

I kit allarme senza fili di ultima generazione integrano inoltre telecamere IP visibili dall’app. Questo aspetto, che trasforma lo smartphone in una vera e propria finestra digitale sempre aperta sulla casa, consente in ogni momento di aprire lo streaming live per controllare in tempo reale cosa sta accadendo, rivedere registrazioni memorizzate in locale o sul cloud e scaricare clip di eventi rilevanti direttamente sullo smartphone.

Una funzionalità che, oltre a garantire una sorveglianza continua e discreta, offre anche la possibilità di intervenire in modo tempestivo o di fornire prove visive in caso di intrusione o incidente.

I kit allarme senza fili a marchio Verisure

Verisure, azienda specializzata in sistemi di allarme moderni e connessi, offre soluzioni per la sicurezza che uniscono alta tecnologia e monitoraggio costante tramite i kit allarme senza fili.

Questi, pensati per essere wireless, integrati e componibili, sono composti da diverse tipologie di dispositivi antintrusione indipendenti tra loro, ma tutti connessi alla centralina intelligente. Inoltre, sfruttano l’App My Verisure per garantire un monitoraggio e una gestione efficace ed efficiente dell’intero sistema in autonomia, assicurando un controllo totale, con la massima protezione della privacy.

