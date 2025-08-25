NewsOfferteVolantini

Esselunga: tecnologia MOTOROLA extra sorprendente prezzi bassi

Con Esselunga la convenienza incontra la tecnologia più brillante creando un’esperienza da raccontare tra corsie ricche di sorprese per ogni cliente

scritto da Rossella Vitale
C’è un momento in cui uno store smette di essere soltanto un luogo dove acquistare e diventa parte di una piccola avventura quotidiana. E se pensate che stiamo esagerando, basta fare un salto da Esselunga per capire di cosa parliamo. L’atmosfera è quella di una città in movimento, viva e luminosa, dove ogni reparto sembra avere un ritmo proprio, e voi siete al centro della scena. Non è soltanto spesa, non è soltanto tecnologia. È un palcoscenico in cui la convenienza incontra la qualità e si trasforma in spettacolo. Girare tra gli scaffali significa scoprire ogni volta un frammento di futuro racchiuso in prodotti che sorprendono senza mai deludere. La vera magia è questa: ci si diverte, si sorride e si torna a casa con la sensazione di avere conquistato il meglio, senza compromessi. Che siate appassionati di gadget moderni o semplici curiosi in cerca di una novità capace di rendere speciale la giornata, Esselunga ha sempre la risposta pronta.

Da Esselunga il Motorola G83 e altri prodotti scontati

Ed eccoci nel cuore dell’azione: il Motorola G83 viaggia a tutta velocità con processore Snapdragon 6s Gen 3, 8 GB di RAM, fotocamera frontale da 32 Megapixel e doppia posteriore da 50+8 Megapixel. Il display da 6,67 pollici regala emozioni da cinema, mentre la batteria da 5.000 mAh vi accompagna dal mattino alla notte. E tutto questo a soli 179 euro fino al 31 agosto, offerta esclusiva Esselunga. Con Bluetooth 5.1 e Android 14, rimanere connessi diventa un gioco da ragazzi. Ma la vera bellezza sta nel contesto: acquistarlo qui significa portare a casa non solo uno smartphone dalle prestazioni eccellenti, ma anche un’esperienza che unisce praticità e divertimento. Vi immaginate la faccia degli amici quando vedranno i vostri selfie a 32 Megapixel?  È il tipo di acquisto che non si racconta, si vive. Esselunga vi mette davanti l’occasione, a voi non resta che afferrarla!

Rossella Vitale

