X-37B testerà il sensore quantistico che sfida il GPS

Il veicolo spaziale X-37B ospiterà un innovativo sensore quantistico che potrebbe ridurre la dipendenza dal GPS.

scritto da Rosalba Varegliano
Il misterioso spazioplano X-37B dell’Aeronautica e della Space Force statunitense si prepara a una nuova missione con un obiettivo che va ben oltre i test di routine. Questa volta, infatti, a bordo verrà portato un sensore quantistico destinato a rivoluzionare i sistemi di navigazione. Se l’esperimento darà i risultati attesi, potrebbe aprire la strada a un futuro in cui il GPS non sarà più l’unico punto di riferimento per orientarsi nello spazio e sulla Terra.

Una nuova era per la navigazione, sfida al GPS

Il sensore quantistico sfrutta le proprietà della meccanica quantistica per misurare con estrema precisione il movimento e la posizione di un veicolo, senza bisogno di segnali esterni. Questo significa che, in teoria, un satellite, un aereo o una nave potrebbero navigare con grande accuratezza anche in aree dove il segnale GPS è assente, disturbato o volutamente oscurato. La missione dell’X-37B servirà quindi a testare la resistenza e l’affidabilità di questa tecnologia nello spazio. Non si tratta solo di un esperimento scientifico, ma di un passo fondamentale verso applicazioni strategiche: i militari vedono infatti nei sensori quantistici uno strumento decisivo per garantire autonomia e sicurezza operativa in scenari complessi.

Il volo del veicolo permetterà di verificare come il sensore si comporti in condizioni estreme di microgravità, radiazioni e variazioni termiche. Questi fattori sono cruciali per capire se la tecnologia è pronta a uscire dai laboratori e a essere impiegata in missioni reali. Oltre al valore scientifico, il test dell’X-37B rappresenta un messaggio chiaro sulla corsa allo spazio non riguarda più soltanto l’esplorazione, ma anche la supremazia tecnologica. Se i sensori quantistici dovessero dimostrarsi affidabili, potrebbero trasformarsi in un’alternativa credibile al GPS, cambiando radicalmente il modo in cui viaggiamo e ci orientiamo. Il futuro della navigazione potrebbe quindi nascere proprio da questa missione, segnando l’inizio di un’era in cui la dipendenza dal segnale satellitare diventa solo un ricordo.

