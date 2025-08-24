Tim: ecco la super offerta che regala i giga illimitati ad un prezzo super

Al giorno d’oggi, ogni utente ha sicuramente bisogno di avere a disposizione un’offerta telefonica attiva sul suo numero di cellulare, il motivo è molto semplice, l’offerta ci permette di sfruttare al massimo le capacità del nostro smartphone e soprattutto di restare connessi con il mondo digitale, ciò ovviamente ci permette di svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno come pubblicare una foto sui social o semplicemente mandare un messaggio a una persona cara.

Mi conseguenza dobbiamo avere sempre a disposizione minuti, SMS e gigabyte di traffico dati per poter navigare in modo da poter svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno senza problemi, per fare questo ovviamente dobbiamo attivare un’offerta che si sposi bene con le nostre esigenze e dunque dobbiamo fare una scelta oculata all’interno dei cataloghi disponibili nel nostro paese, tra l’altro in Italia ne abbiamo davvero tanti dunque la scelta può essere si molto precisa ma allo stesso tempo complicata.

Un operatore che sicuramente può fare al caso vostro è Tim, l’operatore italiano infatti offre un catalogo davvero ricco e variegato caratterizzato da tantissime offerte pensate per accontentare chiunque, oggi ve ne portiamo una che gode della possibilità di ottenere i dati illimitati, scopriamo nello specifico di cosa si tratta.

Super offerta

L’offerta di cui vi parliamo oggi permette di godere di ben 200 GB di traffico dati con connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo di 9,99 € al mese con 10 € di costo di attivazione all’interno dei quali sono inclusi sia la Sim fisica sia cinque euro di credito su di essa, la chicca però è rappresentata dalla possibilità di evolvere quest’offerta per coloro che hanno già una promozione di rete fissa attiva in salotto, in tal caso infatti l’offerta godrà dei giga completamente limitati al medesimo prezzo mensile, il tutto senza limiti e senza nessun vincolo, dettaglio che potrebbe fare utile a molti di voi e che sicuramente rappresenta una possibilità che attualmente in pochi riescono ad offrire.