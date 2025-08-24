Samsung presenta un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti

Samsung ha svelato in anteprima uno dei suoi prodotti di punta per la prossima stagione. Si tratta del nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti Bespoke AI Jet Bot Steam. L’azienda sudcoreana lo presenta come un dispositivo capace non solo di alzare l’asticella delle prestazioni nella cura della casa, ma anche di stabilire nuovi standard in termini di protezione dei dati e sicurezza informatica. Aspetti sempre più cruciali in un mondo in cui gli elettrodomestici connessi sono in continua crescita. Il Jet Bot Steam è già stato premiato con la certificazione Diamond da UL Solutions. Il massimo riconoscimento previsto dal programma IoT Security Rating, evidenzia la solidità del sistema di difesa implementato.

Samsung: ecco cosa sappiamo sul prossimo Bespoke AI Jet Bot Steam

La presenza di una videocamera integrata ha reso la sicurezza una priorità assoluta già nelle prime fasi di sviluppo del prodotto. Inoltre, tale dispositivo viene usato sia per la navigazione che per il controllo da remoto tramite l’app SmartThings .La crescente diffusione della smart home comporta un aumento dei rischi legati alla privacy e alla sicurezza dei dispositivi. Per tale motivo, Samsung ha scelto di dotare il Jet Bot Steam di un’infrastruttura di protezione basata su Knox. Pensata per difendere i dati degli utenti con comunicazioni crittografate e barriere contro accessi indesiderati.

A tal proposito, sono disponibili due innovazioni chiave. La prima è Knox Matrix Trust Chain, che utilizza la blockchain per monitorare costantemente la sicurezza dei dispositivi collegati, individuando eventuali vulnerabilità in tempo reale. La seconda è Knox Vault, che debutta nel settore degli elettrodomestici e permette di custodire informazioni sensibili come password e credenziali all’interno di un’unità hardware separata, riducendo drasticamente il rischio di compromissioni.

Ma le caratteristiche del Jet Bot Steam non si limitano alla protezione. Il dispositivo introduce la sanificazione a vapore per garantire una pulizia più profonda. Inoltre, impiega l’intelligenza artificiale per riconoscere gli oggetti presenti negli ambienti, adattando di conseguenza i percorsi e le modalità di intervento. Un mix di tecnologia avanzata e attenzione alla privacy che Samsung presenterà ufficialmente il prossimo 5 settembre, quando l’IFA 2025 aprirà le porte al pubblico internazionale.