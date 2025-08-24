Corea e Giappone creano un cristallo che ispira ossigeno e lo riassorbe

Un cristallo che respira come un polmone in miniatura: così potremmo descrivere la nuova scoperta che arriva da un gruppo di ricercatori tra Corea del Sud e Giappone. Non si tratta di fantascienza, ma di un materiale che sembra davvero avere un comportamento “vivente”, tanto da aprire la strada a possibili rivoluzioni nel campo dell’energia e della sostenibilità.

Cristalli viventi: come un materiale può adattarsi e generare energia pulita

Il cuore della ricerca è un ossido metallico che combina stronzio, ferro e cobalto. Quando viene riscaldato in presenza di un gas semplice, questo cristallo è in grado di liberare ossigeno e poi riassorbirlo senza che la sua struttura si rovini. È come se inspirasse ed espirasse, mantenendo però intatta la sua forma originaria anche dopo tanti cicli di trasformazione. La stabilità è il punto che rende questa scoperta davvero speciale, perché finora i materiali capaci di un simile comportamento si dimostravano fragili o funzionavano solo in condizioni estreme, con poco senso pratico.

Gli studiosi, guidati dal professor Hyoungjeen Jeen dell’Università di Pusan e dal collega Hiromichi Ohta dell’Università di Hokkaido, hanno paragonato il fenomeno a un “respiro controllato”. L’elemento che sembra orchestrare questa danza invisibile è il cobalto: sono i suoi ioni a cambiare configurazione durante il rilascio dell’ossigeno, salvo poi tornare al punto di partenza una volta completato il ciclo. In questo modo il materiale rimane efficiente e pronto a ripetersi, senza decadimenti significativi.

Le possibili applicazioni sono numerose. Si parla di celle a combustibile a ossido solido, quelle che trasformano idrogeno in elettricità pulita, ma anche di dispositivi capaci di regolare il calore come se fossero interruttori termici. L’idea più affascinante riguarda però l’edilizia: finestre e superfici che si autoregolano in base alla temperatura esterna, contribuendo a mantenere gli ambienti confortevoli e a ridurre consumi energetici. In altre parole, edifici che “respirano” insieme ai loro abitanti.

Questa ricerca, pubblicata su Nature Communications, non fornisce solo un nuovo materiale: mette in discussione il modo in cui immaginiamo la materia stessa. Da sempre pensiamo ai cristalli come a oggetti statici, rigidi, incapaci di cambiare. Oggi scopriamo invece che possono muoversi, adattarsi e perfino simulare la vita. E se la tecnologia del futuro dovesse davvero imparare a respirare, forse lo farà grazie a un piccolo cristallo nato tra Corea e Giappone.