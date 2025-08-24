CoopVoce: EVO 250 ancora disponibile, il prezzo è SHOCK

Il mese di agosto porta con sé una novità importante per CoopVoce, che arricchisce il proprio listino con una tariffa pensata per entrare nella fascia alta del mercato mobile. La nuova EVO 250 punta su un pacchetto dati molto ampio, mantenendo uno dei tratti distintivi dell’operatore: prezzi fissi e nessun vincolo nascosto.

Cosa include la nuova tariffa EVO 250

Con 9,90€ al mese, EVO 250 garantisce 250 giga in 4G da utilizzare ogni mese, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 1000 SMS. Un mix che colloca questa offerta tra le più competitive nella sua fascia di prezzo, soprattutto considerando la certezza che la tariffa resterà invariata per sempre. CoopVoce, infatti, continua a puntare sulla solidità delle proprie condizioni contrattuali come elemento di fiducia per i clienti.

Bonus e condizioni di attivazione con CoopVoce

Ci sono ovviamente diversi benefici per chi sceglie questo tipo di offerte entro un determinato periodo di tempo. CoopVoce ad esempio rende disponibili le sue promo sempre fino ad un termine ma nel caso della nuova EVO 250 non ci sono limiti almeno per il momento, anche guardando il sito ufficiale. Quello che gli utenti possono ottenere è certamente un vantaggio economico immediato, grazie anche alla questione del costo di attivazione che non si paga. Inoltre, l’attivazione del servizio Rinnovo Facile, che permette di gestire il rinnovo automatico tramite credito residuo o pagamento diretto, consente di ricevere un bonus di 20€. Questo importo può essere utilizzato per qualsiasi esigenza, compreso il credito telefonico.

Con questa proposta, CoopVoce si inserisce a pieno titolo nella sfida con gli altri operatori, offrendo un pacchetto completo e senza sorprese. EVO 250 rappresenta un’opportunità concreta per chi cerca tanti giga e la sicurezza di non subire cambi di prezzo in futuro. Fate presto e sfruttate quanto prima questa soluzione, in quanto potrebbe scomparire da un momento all’altro.