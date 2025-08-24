Comet: offerte Sony che accendono la voglia di shopping a suon di risparmio

C’è qualcosa di speciale quando si entra da Comet: quella sensazione che tecnologia e convenienza stiano giocando dalla stessa parte. Una nuova TV accesa in salotto diventa la scusa perfetta per radunare amici, popcorn e divano. Il bello del risparmio non è solo nel prezzo più basso, ma in quel brivido che si prova nel sapere di aver fatto la scelta giusta. E quando si tratta di Sony, il livello sale subito: display che fanno brillare i colori, audio che riempie la stanza, design che attira sguardi. Da Comet non c’è bisogno di cercare lontano, il meglio è già lì, pronto per portare a casa una ventata di entusiasmo. In fondo, aggiornare la tecnologia non è mai stato così piacevole, soprattutto quando la qualità è tanta e il portafogli non ne esce maltrattato, anzi, avrà ancora qualche soldino dentro dopo lo shopping.

Se device Sony vuoi comprare da Comet ora devi andare!

Dentro la selezione spicca la Sony Alpha 7C al prezzo unico da Comet di 1.899 euro, un device eccezionale per chi ama scattare. Gli appassionati di gaming trovano la PlayStation 5 Standard a 499 euro, mentre l’effetto cinema esplode con il Sony Bravia XR-65X90K eccezionalmente da Comet a 1.199 euro e ancora di più con il Sony Proiettore VPL-XW5000 a 5.990 euro. Per sentire ogni colpo di scena ci sono la Soundbar Sony HT-S400 a 199 euro e gli Speaker Sony SRS-XG300 a 249 euro. Se la musica è un rifugio, le Cuffie Sony WH-1000XM5 al prezzo super top targato Comet 379 euro fanno la differenza. Infine, per chi non rinuncia ai dischi, il Lettore Blu-Ray Sony UBP-X800M2 a 299 euro completa la festa.