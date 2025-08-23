Zinwa Q25 Pro: il ritorno del BlackBerry Classic con Android

L’estate 2025 sarà ricordata dagli appassionati di smartphone come quella del ritorno del BlackBerry. Dopo il lancio di progetti come Unihertz Titan 2 e altre iniziative dedicate agli storici modelli, arriva adesso Zinwa Q25 Pro, disponibile in preordine. L’idea del progetto è semplice e affascinante. L’azienda prende infatti un vecchio BlackBerry Classic, o Q20, e ne sostituisce l’elettronica interna con una piattaforma hardware moderna e compatibile con Android.

Zinwa Q25 Pro: un ritorno per nostalgici e collezionisti

Il cuore del nuovo dispositivo è il processore MediaTek Helio G99. Ovvero un chip 4G che, pur non essendo di ultima generazione, resta più che adeguato per garantire un utilizzo quotidiano fluido. Le specifiche includono 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, una configurazione molto superiore rispetto al modello originale. La fotocamera posteriore raggiunge i 50MP, mentre quella anteriore si ferma a 8MP. La batteria da 3.000mAh non stabilisce record in termini di capacità. Essa offre però comunque un miglioramento sensibile rispetto alla versione originale, grazie anche ai processori più efficienti. Da segnalare il passaggio alla porta USB-C, ormai standard del settore.

Uno degli elementi più interessanti del progetto è l’adattamento di Android ai metodi di input originali del Q20. Zinwa ha lavorato per mantenere pienamente utilizzabili la tastiera QWERTY fisica, il trackpad touch e i tasti a sfioramento. Il display resta quello originale quadrato da 720p, una scelta che sottolinea il legame con il passato e mantiene intatta l’identità del dispositivo.

Il prezzo varia a seconda della versione scelta. Il modello completo, con hardware già installato e funzionante, costa 420 dollari (circa 362€). In alternativa, è possibile acquistare solo il kit da 320$ (275€), pensato per chi possiede ancora un Q20 e desidera aggiornarlo personalmente. Le prime 100 unità saranno spedite entro la fine del mese.

Ha senso acquistarlo? Dipende dalle aspettative. Con circa 300€ si trovano smartphone dalle specifiche migliori. Zinwa Q25 Pro però si rivolge a chi cerca qualcosa di diverso, con un forte richiamo al passato. Non è un prodotto per tutti, ma per gli appassionati di tastiere fisiche e per chi vuole distinguersi dalla massa potrebbe essere un acquisto unico.