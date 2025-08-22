BlackBerry Classic torna grazie ad Android

C’è chi ancora ricorda con un sorriso gli anni in cui il BlackBerry era sinonimo di eleganza e produttività. Per tutti coloro che provano nostalgia per quell’epoca, arriva una notizia interessante. Una società cinese ha deciso di ridare vita al BlackBerry Classic Q20, trasformandolo in un dispositivo attuale. Il nuovo modello si chiama Zinwa Q25 Pro e può già essere prenotato. Il lavoro di aggiornamento è stato profondo, perché per ospitare Android è stato necessario intervenire su quasi tutta la componentistica interna.

Ecco i dettagli relativi al nuovo modello BlackBerry Classic

La scheda madre è stata sostituita con una basata sul processore MediaTek Helio G99. Affiancato da ben 12 GB di memoria RAM e da uno spazio di archiviazione di 256 GB. Anche la batteria è stata ridisegnata, offrendo ora circa il 15% di autonomia in più rispetto al vecchio Classic. Le fotocamere sono state portate a uno standard attuale: un sensore principale da 50 MP e una camera frontale da 8 MP. Riguardo la connettività, non manca il supporto al 4G LTE, ormai imprescindibile.

Alcuni dettagli storici sono stati però preservati. La porta di ricarica è stata aggiornata alla moderna USB-C, ma il trackpad capacitivo, uno degli elementi più riconoscibili del BlackBerry, continua a funzionare. Il sistema operativo è Android 13 in versione essenziale, privo di personalizzazioni particolari.

Le prime unità dovrebbero arrivare entro la fine di agosto. Mentre la produzione su larga scala inizierà a metà settembre. E questo potrebbe essere soltanto l’inizio: se il progetto riceverà riscontri positivi, Zinwa ha già fatto sapere di valutare la possibilità di riproporre altri modelli iconici. Come il Passport e il KeyOne. Resta da capire se il progetto saprà resistere nel tempo.

Il prezzo fissato è di 400 dollari, ma per i più appassionati esiste anche un’alternativa. Un kit da 320 dollari pensato per trasformare un vecchio Classic, dimenticato in un cassetto, in un moderno Q25 Pro. Batterie e moduli fotocamera sono inoltre acquistabili separatamente dallo store ufficiale.