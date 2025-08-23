WhatsApp introduce la “segreteria telefonica” nelle chiamate perse

WhatsApp continua a migliorare i suoi strumenti di comunicazione. Con l’ultima beta per Android, la piattaforma ha iniziato a sperimentare una funzione che ricorda proprio la segreteria telefonica tradizionale. Alcuni utenti che hanno scaricato l’aggiornamento 2.25.23.21 dal Google Play Store hanno infatti segnalato la presenza di un’opzione inedita, attiva quando una chiamata non riceve risposta.

WhatsApp introduce la segreteria telefonica classica

Tale novità consiste nella possibilità di registrare un messaggio vocale immediatamente dopo una chiamata persa. In questo modo chi prova a contattare un amico, un familiare o un collega può lasciare subito un’informazione essenziale, senza dover ripetere il tentativo. Il pulsante per inviare il vocale compare direttamente nell’interfaccia delle chiamate, in basso allo schermo, e resta visibile anche nella chat collegata alla chiamata persa. L’audio viene recapitato insieme alla notifica del tentativo non riuscito, rendendo chiaro al destinatario che oltre alla chiamata c’è anche un contenuto da ascoltare.

La funzione si differenzia dalle note vocali già disponibili perché nasce come risposta contestuale a una chiamata non andata a buon fine. È pensata per ridurre i tempi di comunicazione e offrire un promemoria immediato. In contesti lavorativi, ad esempio, consente di lasciare un aggiornamento urgente a un collega impegnato in riunione, che potrà recuperare l’audio appena possibile. Lo stesso vale nella vita privata.

Il vantaggio principale sta quindi nella rapidità. Non occorre aprire la chat, cercare l’icona del microfono e registrare manualmente. Il sistema accompagna automaticamente la notifica della chiamata persa con un percorso dedicato. Al momento, però, la disponibilità è limitata a un ristretto gruppo di beta tester. WhatsApp ha avviato la distribuzione graduale e nelle prossime settimane dovrebbe allargarla a un numero maggiore di utenti. Non ci sono ancora date certe per il rilascio stabile a livello mondiale, ma la fase di test rappresenta il primo passo in questa direzione. Insomma, con questa novità, WhatsApp sembra voler colmare uno spazio lasciato scoperto rispetto alle comunicazioni telefoniche tradizionali, fondendo praticità e immediatezza tipiche delle app di messaggistica.