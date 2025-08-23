iPhone 17: rivelati i colori delle nuove cover

Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di conoscere sempre maggiori dettagli sugli iPhone 17 e proprio di recente le anticipazioni si sono spinte oltre fornendo alcune immagini su quelle che saranno le cover proposte da Apple. Majin Bu, voce di spicco del settore, ha infatti rivelato che l’azienda rilascerà delle cover inedite dotate di un accessorio unico.

iPhone 17: nuove cover per i melafonini di quest’anno

Le immagini fornite dal leaker mostrano delle cover del tutto differenti rispetto a quelle finora rilasciate dal colosso di Cupertino. Molto probabilmente a ispirare il nuovo design è stata la volontà di puntare sulla praticità. Apple, infatti, rilascerà le sue cover TechWoven in tessuto ruvido per garantire una maggiore presa e una migliore resistenza, offrendo così un’alternativa alle cover in silicone. I colori disponibili dovrebbero essere il nero, il marrone, il blu, il verde e il viola.

A rendere il tutto ancora più interessante sarà anche la presenza di accessorio inedito. Nella parte inferiore della cover sono presenti delle fessure dedicate a un laccetto che permetterà di “indossare” lo smartphone al collo. Non si tratta di una novità del tutto inedita poiché già presenti sul mercato numerosissime soluzioni simili che consentono di avere il proprio smartphone sempre al collo ma per Apple si tratta di una strategia che potrebbe fare la differenza e alimentare l’affermarsi di una vera e propria tendenza.

Spesso, infatti, si ricorre all’accessorio per liberare le mani ma avere comunque il dispositivo con sè senza dover ricorrere a tasche o borse. Inoltre, l’accessorio, chiamato Crossbody Strap, è spesso utilizzato come soluzione per prevenire il furto dello smartphone.

Apple potrebbe decidere di vendere l’accessorio separatamente ma non ne conosciamo il costo. Tutti i dettagli saranno sicuramente noti dopo il lancio ufficiale dei melafonini, che stando alle indiscrezioni potrebbe avvenire il 9 settembre. Quest’anno l’azienda potrebbe dedicare un primo evento ai suoi iPhone per poi procedere con un secondo appuntamento dedicato agli Apple Watch.