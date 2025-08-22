Windows 12: emersi due possibile spoiler

Microsoft ha diffuso di recente un nuovo episodio della sua serie Windows in the Cloud. Disponibile sul canale YouTube ufficiale dedicato agli esperti IT. Alla conduzione, come di consueto, c’è Christiaan Brinkhoff, che ha avuto come ospite Pavan Davuluri, figura chiave alla guida della divisione Windows and Devices. Tra i passaggi più interessanti della conversazione spiccano le considerazioni sul futuro. In cui si fa strada l’idea di una nuova versione, provvisoriamente indicata come Windows 12. Davuluri ha delineato una prospettiva in cui l’informatica sarà sempre più distribuita e diffusa. E non è tutto. L’esperienza tradizionale basata su tastiera e mouse, pur restando fondamentale, sarà affiancata da un rapporto più diretto e immediato. In cui l’utente potrà esprimersi con la propria voce con naturalezza e senza barriere tecnologiche.

Nuove indiscrezioni riguardo Windows 12: ecco cosa aspettarsi

L’intelligenza artificiale, inevitabilmente, occupa una parte centrale di tale scenario. Davuluri ha fatto riferimento a Copilot Vision, un progetto che punta a rendere il computer capace di “vedere” ciò che compare sullo schermo. Non si tratta solo di riconoscere immagini o testi, ma di comprendere il contesto e le intenzioni di chi lo utilizza. Anche se il dirigente ha chiarito che le sue affermazioni riflettono soprattutto una visione personale, non ufficiale al cento per cento, è difficile non leggerle come un’anticipazione della direzione verso cui Microsoft si sta muovendo.

In sostanza, ciò che si delinea è una versione di Windows più sensibile, meno rigido nei comandi, capace di rispondere in modo quasi umano a ciò che viene richiesto. L’episodio di Windows in the Cloud lascia quindi intravedere un futuro in cui il computer non sarà più solo uno strumento da controllare, ma un compagno digitale con cui dialogare. In grado di interpretare bisogni e semplificare attività. Un cambiamento che, se realizzato, potrebbe ridefinire profondamente il modo in cui milioni di persone vivono ogni giorno la propria esperienza con i dispositivi Windows.